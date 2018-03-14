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Суд отобрал у жителей Екатеринбурга зарплаты за несколько лет
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Суд отобрал у жителей Екатеринбурга зарплаты за несколько лет 

АиФ Урал 14 марта 2018
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге суд вынес интересное решение, в соответствии с которым привлеченные к арбитражному производству лица отдадут бывшему работодателю от 900 тысяч до 1,7 млн рублей, выплаченных незаслуженно. Об этом «АиФ-Урал» рассказал екатеринбургский юрист Алексей Силиванов.
Решение отобрать уже выплаченную зарплату было принято в ходе рассмотрения дела о банкротстве ООО «УК Родина». Управляющая компания (ее сейчас банкротят) несколько лет назад наняла на работу трех сотрудников — главного энергетика, замдиректора ООО и управляющего. При проверке исполнения ими своих трудовых обязанностей судом было установлено, что УК прекрасно обходилась без таких работников — их функции дублировались сторонними структурами. Исходя из того, что в ходе банкротства нужно было найти и вернуть кредиторам все средства предприятия-банкрота, суд увидел источник компенсации долгов именно в зарплатах. Резерв был достаточно велик — каждый из них получал около 100 тысяч рублей каждый ежемесячно.
По решению свердловского арбитража, им решено было оставить лишь по одному минимальному размеру оплаты труда. В соответствии с законом МРОТ в 2014 году составлял 5 554 рублей, в 2015 году — 5 965 рублей, 2016 году — 6 204 рублей. Следовательно, общая сумма заработной платы за выполнение трудовых функций по договорам за несколько лет составил всего около 93 000 рублей для двоих сотрудников «УК Родина», а третий заработал еще меньше — около 36 000 рублей, поскольку устроился на работу позже. Остаток уже полученных и наверняка потраченных за много лет денег суд обязал вернуть кредиторам.
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