Российский авторынок занял четвёртое место в Европе в феврале

Российский автомобильный рынок занял четвёртое место в Европе в феврале, сообщает Nation News. Отмечается, что в январе он выпал из первой пятёрки, а теперь обогнал Великобританию и Испанию.

По данным, полученным агентством «Автостат» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации машин за прошлый месяц по-прежнему является Германия (продано 261,8 тыс.).

Вторую строчку занимает Италия. В этой стране дилеры реализовали 181,7 тыс. автомобилей. На третьей позиции — Франция (168,9 тыс.).

Продажи легковых машин в России достигли почти 125 тыс. единиц. Класс LCV не учитывался.

Ранее Newinform сообщало, что названы автомобили, менее всего теряющие в цене в России.