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Российский авторынок занял четвёртое место в Европе в феврале
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Российский авторынок занял четвёртое место в Европе в феврале 

RT на русском 13 марта 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Российский автомобильный рынок занял четвёртое место в Европе в феврале, сообщает Nation News. Отмечается, что в январе он выпал из первой пятёрки, а теперь обогнал Великобританию и Испанию.
По данным, полученным агентством «Автостат» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации машин за прошлый месяц по-прежнему является Германия (продано 261,8 тыс.).
Вторую строчку занимает Италия. В этой стране дилеры реализовали 181,7 тыс. автомобилей. На третьей позиции — Франция (168,9 тыс.).
Продажи легковых машин в России достигли почти 125 тыс. единиц. Класс LCV не учитывался.
Ранее Newinform сообщало, что названы автомобили, менее всего теряющие в цене в России.
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