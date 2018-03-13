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Более 20 спортобъектов построят в Подмосковье в 2018 году
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Более 20 спортобъектов построят в Подмосковье в 2018 году 

РИАМО 13 марта 2018
Фото: РИАМО
В текущем году на территории Подмосковья завершат строительство 26 спортивных объектов, сообщил на заседании регионального правительства во вторник министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
«Задача в 2018 году стоит — завершить строительство еще 26 спортивных объектов — это современные спортивные залы, бассейны и ледовые площадки», — сказал Терюшков.
Он уточнил, что за пять лет в Московской области ввели в эксплуатацию 144 спортивных объекта, затратив на их строительство свыше 27 миллиардов рублей. Только в 2017 году в эксплуатацию ввели 17 объектов спорта.
Кроме этого, по поручению президента в муниципалитетах Подмосковья появятся пять спортивных комплексов. Речь идет о Королеве, Красногорске, Электростали, Ногинске и Пушкинском районе.
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