Более 20 спортобъектов построят в Подмосковье в 2018 году

В текущем году на территории Подмосковья завершат строительство 26 спортивных объектов, сообщил на заседании регионального правительства во вторник министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков

«Задача в 2018 году стоит — завершить строительство еще 26 спортивных объектов — это современные спортивные залы, бассейны и ледовые площадки», — сказал Терюшков.

Он уточнил, что за пять лет в Московской области ввели в эксплуатацию 144 спортивных объекта, затратив на их строительство свыше 27 миллиардов рублей. Только в 2017 году в эксплуатацию ввели 17 объектов спорта.