Володин попросил граждан прийти на избирательные участки 18 марта

Спикер ГосДумы Вячеслав Володин в видеоролике призвал всех сделать выбор, от которого будет зависеть будущее страны, сообщает Саратов24.

В YouTube 15 марта появился 20-ти секундный видеоролик, в котором председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин обращается к гражданам страны. «От участия в выборах очень многое зависит. Прошу вас, найдите возможность, придите на избирательные участки, сделайте свой выбор. От вашего выбора зависит будущее вашей страны, именно от активной гражданской позиции», — подчеркнул Володин.