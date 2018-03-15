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Володин попросил граждан прийти на избирательные участки 18 марта
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Володин попросил граждан прийти на избирательные участки 18 марта 

АиФ 15 марта 2018
Фото: АиФ
Спикер ГосДумы Вячеслав Володин в видеоролике призвал всех сделать выбор, от которого будет зависеть будущее страны, сообщает Саратов24.
В YouTube 15 марта появился 20-ти секундный видеоролик, в котором председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин обращается к гражданам страны. «От участия в выборах очень многое зависит. Прошу вас, найдите возможность, придите на избирательные участки, сделайте свой выбор. От вашего выбора зависит будущее вашей страны, именно от активной гражданской позиции», — подчеркнул Володин.
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