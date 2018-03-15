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В Ижевске подвели итоги конкурса проектов Open Innovations Startup Tour
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В Ижевске подвели итоги конкурса проектов Open Innovations Startup Tour 

ГТРК Удмуртия 15 марта 2018
В Ижевске подвели итоги конкурса проектов Open Innovations Startup Tour. Участвовали в нём более 600 человек, всего для рассмотрения было подано свыше 120 проектов.
Для защиты были отобраны по 10 лучших проектов в направлениях: индустриальный трек, ИТ-трек, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве.
Защита проектов прошла под бдительным контролем жюри — представителей органов исполнительной власти, институтов развития и ведущих предприятий республики. Цензоры активно задавали авторам проектов вопросы о планируемых доходах, сроках окупаемости, маркетинговой стратегии компаний.
Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртской Республики, некоторые перспективные идеи были взяты на заметку прямо в ходе презентации. Так, например, проект по глубокой очистке стоков промышленных предприятий от тяжелых металлов вызвал интерес Ижевского радиозавода, а автор идеи по использованию метода селективного лазерного плавления при печати металлических изделий получил приглашение на встречу с АО «ТВЭЛ», которая состоится в конце марта.
В большой финал с возможностью бороться за специальный приз в 300 тысяч рублей от Корпорации развития Удмуртии вышли проекты-победители трех заявленных направлений:
Промышленный трек — Дмитрий Вострокнутов (автоматизированная технологическая линия для производства панелей из арболита).
Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве — Алексей Лещев, который представил проект «Система лазерного фитоосвещения „LAGROLIS“.
ИТ-трек — Михаил Климов из компании „ДатаКонсалт“ (система управления клиентами в рознице CRM4Retail).
Все они получили диплом победителя и бесплатный билет на участие в стартап-конференции Startup Village, а также билеты на самолет до Москвы и обратно.
В напряженной борьбе победу одержал проект Алексея Лещева. Приз автору вручил гендиректор Корпорации развития Удмуртии Дмитрий Генералов.
Подчеркнем, в номинации „Самый юный и перспективный участник“ был отмечен проект современной роботизированной остановки ученика 9-го класса ижевской школы № 27 Александра Чукавина. Юный изобретатель получил путевку на конференцию Startup Village, авиабилеты до Москвы и обратно, книгу Пекки Вильякайнена „Без страха“ из рук автора.
В номинации „Лучший женский проект“ наградили Екатерину Щеголеву, автора проекта по производству светоотражающего спрея. Екатерине вручили путевку на участие во втором Евразийском женском форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре.
Кроме того, были вручены специальные призы от партнеров конкурса — сертификаты на участие в программе „Старт“ Фонда содействия инновациям и акселераторе Фонда развития интернет-инициатив.
Напомним, Open Innovations Startup Tour — совместный региональный тур Фонда „Сколково“ и других институтов развития по регионам РФ, организованный при поддержке Правительства Российской Федерации в целях развития инновационного предпринимательства в России. Startup Tour включает в себя не только конкурс технологических проектов, но и большую образовательную и конференционную части. Тур проводится в разных городах России, начиная с 2011 года.
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