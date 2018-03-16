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В России проходит подготовка к выборам президента
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В России проходит подготовка к выборам президента 

ТАСС 17 часов назад
Фото: ТАСС
По всей стране будет работать порядка 97 тыс. участковых избирательных комиссий. По данным на 1 января 2018 года Центризбирком зарегистрировал 110 млн 858 тыс. 228 избирателей, в том числе в РФ 108 млн 968 тыс. 869 человек.
На выборах президента 2018 года граждане впервые смогут проголосовать не только по месту регистрации, но и по месту своего фактического пребывания. Согласно последнему опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения, в голосовании намерены принять участие 74% респондентов.
Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.
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