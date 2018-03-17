Баскетболист «Локомотива» Кулагин признан самым ценным игроком 1/4 финала Еврокубка

Баскетболист краснодарского "Локомотив-Кубань" Дмитрий Кулагин был признан самым ценным игроком 1/4 финала Еврокубка среди всех команд. Сообщается, что такое решение принято организатором соревнования благодаря игре россиянина в матчах данной стадии против испанской «Гран Канарии». Об этом сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт турнира.

Защитник «Локомотива» по итогам двух матчей в общей сложности набрал 52 очка, что делает его средний показатель результативности равным 26 баллам. Этот результат является рекордным в истории четвертьфинала Кубка Европы. Более того, в обоих поединках у него были высокие рейтинги эффективности — 24 и 34 соответственно.

Напомним, что в четвертьфинальной серии до двух побед железнодорожники оказались сильнее «Гран Канарии» — 79:74 и 89:50. В полуфинале турнира «красно-зеленые» встретятся с итальянской «Реджо-Эмилией». Первый матч состоится 20 марта в Краснодаре.