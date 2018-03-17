Ещё
Баскетболист «Локомотива» Кулагин признан самым ценным игроком 1/4 финала Еврокубка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Баскетболист «Локомотива» Кулагин признан самым ценным игроком 1/4 финала Еврокубка 

Вести.Ru 9 часов назад
Фото: ТАСС
Баскетболист краснодарского "Локомотив-Кубань" Дмитрий Кулагин был признан самым ценным игроком 1/4 финала Еврокубка среди всех команд. Сообщается, что такое решение принято организатором соревнования благодаря игре россиянина в матчах данной стадии против испанской «Гран Канарии». Об этом сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт турнира.
Защитник «Локомотива» по итогам двух матчей в общей сложности набрал 52 очка, что делает его средний показатель результативности равным 26 баллам. Этот результат является рекордным в истории четвертьфинала Кубка Европы. Более того, в обоих поединках у него были высокие рейтинги эффективности — 24 и 34 соответственно.
Напомним, что в четвертьфинальной серии до двух побед железнодорожники оказались сильнее «Гран Канарии» — 79:74 и 89:50. В полуфинале турнира «красно-зеленые» встретятся с итальянской «Реджо-Эмилией». Первый матч состоится 20 марта в Краснодаре.
Вести.Ru: последние новости
Министр спорта Украины призвал к бойкоту биатлонного этапа Кубка мира в Тюмени Евгения Медведева: не переживайте, я никуда не уеду Ответа не будет: Москва обвинила Лондон в нечистоплотной попытке дискредитации
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение