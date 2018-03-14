Движение по развязке Волоколамского шоссе в Подмосковье откроется в 2018 г

МОСКВА, 14 мар — РИА Недвижимость. Первый этап развязки Волоколамского и Ильинского шоссе в подмосковном Красногорске будет введен в эксплуатацию до конца 2018 года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

"Движение в сторону Москвы и обратно по новой развязке Волоколамского и Ильинского шоссе откроется в конце 2018 года. Все работы на объекте идут согласно заявленным срокам", — говорится в сообщении. В нем уточняется, что жилые дома в районе развязки уже расселены, завершаются работы по перекладке инженерных сетей и спрямлению русла реки Банька.

Кроме того, на данном участке обустроят три дополнительных пешеходных перехода: надземный и подземный переходы через Волоколамское шоссе, а также на Ильинском шоссе.

В 2019 году рабочие приступят к строительству следующего этапа эстакады в районе въезда в микрорайон Красногорска «Павшинская пойма» со стороны столицы и разворотной эстакады возле МКАД на территории Москвы. Полностью развязка будет завершена к концу следующего года. По проекту, движение по развязке будет трехполосным в обе стороны, пропускная способность — до 100 тысяч автомобилей в сутки.