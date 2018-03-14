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Движение по развязке Волоколамского шоссе в Подмосковье откроется в 2018 г
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Движение по развязке Волоколамского шоссе в Подмосковье откроется в 2018 г 

РИА Недвижимость 14 марта 2018
Фото: Покровское-Стрешнево
МОСКВА, 14 мар — РИА Недвижимость. Первый этап развязки Волоколамского и Ильинского шоссе в подмосковном Красногорске будет введен в эксплуатацию до конца 2018 года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.
"Движение в сторону Москвы и обратно по новой развязке Волоколамского и Ильинского шоссе откроется в конце 2018 года. Все работы на объекте идут согласно заявленным срокам", — говорится в сообщении. В нем уточняется, что жилые дома в районе развязки уже расселены, завершаются работы по перекладке инженерных сетей и спрямлению русла реки Банька.
Кроме того, на данном участке обустроят три дополнительных пешеходных перехода: надземный и подземный переходы через Волоколамское шоссе, а также на Ильинском шоссе.
В 2019 году рабочие приступят к строительству следующего этапа эстакады в районе въезда в микрорайон Красногорска «Павшинская пойма» со стороны столицы и разворотной эстакады возле МКАД на территории Москвы. Полностью развязка будет завершена к концу следующего года. По проекту, движение по развязке будет трехполосным в обе стороны, пропускная способность — до 100 тысяч автомобилей в сутки.
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