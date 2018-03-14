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Общественные советники района проведут встречу в центре досуга «НЕО-21ВЕК»
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Общественные советники района проведут встречу в центре досуга «НЕО-21ВЕК» 

Управа района Бирюлево Западное 14 марта 2018
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Активисты района Бирюлево Западное проведут круглый стол в местном центре досуга в четверг, 15 марта.
Обменяться опытом ведения общественной деятельности соберутся около 15 активных жителей района Бирюлево Западное. Мероприятие станет частью регулярных собраний, которые проводятся на базе управы района или в центре досуга «НЕО-21ВЕК».
— Для активистов района в нашем центре досуга, а также в здании управы регулярно проводятся мастер-классы, тренинги, семинары, интерактивные программы и игры. Так, например, недавно мы проводили тренинг на стрессоустойчивость и мастер-класс по юридической грамотности, самопрезентации и коммуникации, которые необходимы общественным советникам при взаимодействии с жителями района, — прокомментировала специалист по работе с молодежью ЦД «НЕО-21 ВЕК» Ирина Пастернак.
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