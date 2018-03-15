К чему приведет «спортивный бойкот» России

Бойкот, который Украина объявила этапу Кубка мира по биатлону в Тюмени, принесет проблемы лишь ей самой, сообщает «Чемпионат».

По мнению автора статьи, зрителям будет на кого посмотреть и без сборной Украины, тогда как сама украинская команда может лишиться по одной квоте для мужчин и женщин, так как сборная Норвегии по итогам заключительного в сезоне тюменского этапа может опередить украинцев в зачете Кубка мира. Кроме того, падение в рейтинге лишит Украину и денег: женщин — 15 тысяч евро, а мужчин — 14 тысяч.

Решение о том, что украинские биатлонисты не примут участия в этапе Кубка мира в Тюмени было принято два дня назад на встрече министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова и президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.