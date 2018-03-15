Ещё
К чему приведет «спортивный бойкот» России
Далее:
Читайте также:
Ещё

К чему приведет «спортивный бойкот» России 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: tumix.ru
Бойкот, который Украина объявила этапу Кубка мира по биатлону в Тюмени, принесет проблемы лишь ей самой, сообщает «Чемпионат».
По мнению автора статьи, зрителям будет на кого посмотреть и без сборной Украины, тогда как сама украинская команда может лишиться по одной квоте для мужчин и женщин, так как сборная Норвегии по итогам заключительного в сезоне тюменского этапа может опередить украинцев в зачете Кубка мира. Кроме того, падение в рейтинге лишит Украину и денег: женщин — 15 тысяч евро, а мужчин — 14 тысяч.
Решение о том, что украинские биатлонисты не примут участия в этапе Кубка мира в Тюмени было принято два дня назад на встрече министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова и президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.
Ранее от участия в тюменском этапе отказались команды США, Канады и Чехии, а также швед Себастьян Самуэльссон. По его словам, это связано с якобы нерешенной проблемой применения допинга российскими спортсменами. Самуэльссон подчеркнул, что проблема «перестанет быть актуальной», когда будут восстановлены права Российского антидопингового агентства.
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение