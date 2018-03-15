Калининградский губернатор: Мэй не прилетит, билет перехватим

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов , комментируя новости о конфликте с Великобританией, выразил мнение, что премьер-министр этой страны Тереза Мэй не прилетит на игру ЧМ-2018 Англия — Бельгия, которая состоится в Калининграде.

«Надеюсь, хватит билетов при таком спросе, особенно на матч Англия — Бельгия. Сейчас премьер-министр не прилетит, наверное, на матч. Наверное, его (билет — прим.) перехватим», — рассказал Антон Алиханов.

Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о выдворении из страны 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов с Россией. Вследствие этого отзывается приглашение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова посетить Лондон.

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