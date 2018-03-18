«Буду голосовать, когда мама разрешит». Почему оренбуржцы пришли на выборы?

18 марта оренбуржцы, как и все жители России, выбирают президента, который шесть лет будет определять внешнюю и внутреннюю политику страны. Явка на президентских выборах никогда не достигала в России показателя в 70%, возможно в этом году ситуация изменится. Корреспондент « АиФ Оренбург » решил узнать у жителей областного центра, почему они пришли на выборы и каких изменений ожидают после них.

Почетный долг

Екатерина Кочелаева удивилась вопросу, почему она пришла на избирательный участок:

«Потому что каждое утро чистим зубы, каждый день улыбаемся, идем на работу, это обычное дело. Те, кто считают, что нет смысла ходить на выборы, пусть не пользуются услугами государства, если они не хотят для него ничего делать».

8-летний сын Екатерины Егор тоже высказал свое мнение:

«Если президент будет хороший, то и в стране будет все хорошо, а, если плохой, то плохо. Я тоже буду ходить на выборы. Правда, по-настоящему смогу проголосовать только в 20 лет, потому что следующие президентские выборы будут, когда мне только исполнится 14».

«Неправильно думают те, кто считают, что голосовать не нужно. Я уже в годах, видел выборы и при советской власти, и в 90-е, третью перестройку мы не переживем. Нужно выбирать направление развития нашей страны и придерживаться его. Я считаю, с каждым годом становится лучше: мы живем лучше своих родителей, наши дети лучше нас, думаю, с внуками будет также».

«Я не стал голосовать на выборах, потому что мне не понравилась их навязчивая реклама. Сложилось впечатление, что кому-то слишком нужно повышение явки. Нет кандидатов, за которых я бы хотел отдать свой голос. Мне кажется, после выборов принципиально ничего не изменится», — поделился географ Александр.

Юрист Наталья пришла на избирательный участок вместе с маленькой дочкой:

«Я пришла на выборы, потому что мне не безразлично будущее России. Надеюсь, что в стране продолжатся положительные изменения. Хочется верить, что будем жить еще лучше».

Четырехлетняя Ева заявила, что вырастет и пойдет на выборы, когда мама разрешит.