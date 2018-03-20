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Кошкам на радость: мошенник прислал оренбуржцу наполнитель для туалета
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Кошкам на радость: мошенник прислал оренбуржцу наполнитель для туалета 

АиФ-Оренбург 7 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
29-летний житель Оренбурга стал жертвой интернет-мошенника, пытаясь купить монтажный инструмент.
Оренбуржец рассказал полицейским, что в интернете нашел объявление о продаже монтажного пистолета, которое его заинтересовало. Мужчина связался с продавцом и перечислил ему 12 тысяч рублей. Позже к нему пришли две посылки, в которых вместо нужного инструмента он обнаружил два пакета с наполнителем для кошачьего туалета. Объявление с сайта исчезло, продавец отключил телефон.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Личности причастных к совершению преступления устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД региона.
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