Кошкам на радость: мошенник прислал оренбуржцу наполнитель для туалета

29-летний житель Оренбурга стал жертвой интернет-мошенника, пытаясь купить монтажный инструмент.

Оренбуржец рассказал полицейским, что в интернете нашел объявление о продаже монтажного пистолета, которое его заинтересовало. Мужчина связался с продавцом и перечислил ему 12 тысяч рублей. Позже к нему пришли две посылки, в которых вместо нужного инструмента он обнаружил два пакета с наполнителем для кошачьего туалета. Объявление с сайта исчезло, продавец отключил телефон.