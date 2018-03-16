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В Оренбурге разыскивается женщина, укравшая деньги из банкомата
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В Оренбурге разыскивается женщина, укравшая деньги из банкомата 

АиФ-Оренбург 17 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге полицейские разыскивают женщину, которая подозревается в краже денег из банкомата.
За помощью к правоохранителям обратился 61-летний оренбуржец. Он рассказал, что при съеме денег возникла ошибка, банкомат выдал выписку о снятии 20 тысяч рублей, но не выдал денежные средства. Деньги появились в купюроприемнике, когда потерпевший уже ушел. Их забрала женщина, подошедшая для выполнения другой операции.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает УМВД региона.
Всем, кто владеет информацией о злоумышленнице, нужно обратиться по телефонам: 79-65-10, 79-19-77 или 02.
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