В Оренбурге разыскивается женщина, укравшая деньги из банкомата

В Оренбурге полицейские разыскивают женщину, которая подозревается в краже денег из банкомата.

За помощью к правоохранителям обратился 61-летний оренбуржец. Он рассказал, что при съеме денег возникла ошибка, банкомат выдал выписку о снятии 20 тысяч рублей, но не выдал денежные средства. Деньги появились в купюроприемнике, когда потерпевший уже ушел. Их забрала женщина, подошедшая для выполнения другой операции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает УМВД региона.

Всем, кто владеет информацией о злоумышленнице, нужно обратиться по телефонам: 79-65-10, 79-19-77 или 02.