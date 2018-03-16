На КЭФе в Красноярске откроют продажу билетов Универсиаду-2019

КРАСНОЯРСК, 16 мар — РИА Новости . Участники и гости пятнадцатого Красноярского экономического форума (КЭФ-2018) смогут во время его работы приобрести билеты на соревнования Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске, сообщают организаторы КЭФ.

Пятнадцатый Красноярский экономический форум пройдет 12-14 апреля 2018 года. Тема форума — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал».

По словам организаторов, на выставке форума развернется экспозиция «Зимняя Универсиада-2019». На площадке будут установлены экраны для презентации объектов Универсиады и культурной программы, которая запланирована на время ее проведения.

"Гости и участники форума смогут приобрести билеты на соревнования и сувенирную продукцию с фирменной символикой Студенческих игр. Также на площадке будут угощать посетителей традиционным сибирским напитком — сбитнем", — говорится в сообщении.

Красноярский экономический форум — одна из самых представительных в России переговорных площадок для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций. Форум проводится ежегодно с 2004 года.