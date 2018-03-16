Пожарные ликвидировали возгорание на территории стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге потушили пожар на территории Центрального стадиона, где пройдут игры Чемпионата мира по футболу — 2018. Как сообщили очевидцы, загорелся строительный вагончик, пишет URA.RU «Горела бытовка на площади 10 квадратных метров, пострадавших нет, возгорание ликвидировано», — сообщили изданию в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.