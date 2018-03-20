Делегация FIFA оценила сданный первым к ЧМ-2018 стадион Екатеринбурга 

Делегация Международной федерации футбола осталась довольна итоговым состоянием бывшего Центрального стадиона. Эксперты осмотрели «Екатеринбург Арену» и отправились изучать другие спортивные объекты в городах России к ЧМ-2018 по футболу. Екатеринбург стал первым из списка городов, сообщает во вторник, 20 марта, «АиФ-Урал».
Сегодня стадион «Екатеринбург Арена» полностью сдан в эксплуатацию, но ведутся некоторые доработки, а также полная инфраструктура по всей территории спортивного объекта. По словам директора департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита, сегодня была последняя возможность собраться вместе и пройтись по остальным аспектам стадиона для его подготовки к ЧМ-2018 по футболу. «Мы рады снова вернуться в Екатеринбург. Это наша первая остановка в последней части нашего тура. Мы очень рады тому, что увидели, состоянию стадиона, была проделана огромная работа. Сейчас нам необходимо сосредоточиться на инфраструктуре вокруг стадиона для приема гостей и участников турнира. В течение нескольких недель эти работы будут завершены. А в апреле заодно и посмотрим, как пройдут здесь тестовые матчи», — отметил Колин Смит.
По словам руководителя организационного комитета «Россия 2018» Алексея Сорокина, Екатеринбург — первая отправная точка в инспекционном туре делегации. После уральской столицы делегаты намерены отправиться в Самару, Саранск, Нижний Новгород, Волгоград и Калининград, где стадионы находятся на стадии завершения строительных работ. «Открою вам завесу таны — темпы продаж билетов очень высокие. И в Екатеринбурге этим летом будет по футбольному жарко, когда сюда приедут такие яркие команды, как Египет, Уругвай, Франция, Мексика и другие команды», — заявил Алексей Сорокин.
Глава уральского региона Евгений Куйвашев отметил, что стадион «Екатеринбург Арена» рассчитан не только на матчи мундиаля, а в дальнейшем будет продолжать работу. «После игр чемпионата мира на стадионе будут проходить матчи Российской футбольной премьер-лиги, а также проводится различные массовые мероприятия. Но от того, как будет играть наша команда (ФК „Урал“ — Прим. ред.), будет зависеть и его востребованность и посещаемость», — добавил губернатор Свердловской области.
В апреле на стадионе «Екатеринбург Арена» состоятся тестовые матчи. Власти региона и города намерены оценить, насколько готов с организационной точки зрения стадион к эксплуатации. Но не только стадион, но и Екатеринбург. Особое внимание будет уделяться движению потока болельщиков, а также готовности транспортной инфраструктуры и прочим оргмоментам. Первый тестовый матч состоится на стадионе 1 апреля, где ФК «Урал» в рамках РФПЛ сразится с казанским «Рубином». На втором тестовом матче, 15 апреля, пройдет не только матч с московским «Спартаком», но и официальное открытие стадиона.