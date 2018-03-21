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FIFA: поля на стадионах ЧМ-2018 будут наивысшего качества
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FIFA: поля на стадионах ЧМ-2018 будут наивысшего качества 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Представитель Международной федерации футбола заявил о тесном сотрудничестве с администрациями российских регионов, в которых состоятся матчи мундиаля.
Россия сможет подготовить на стадионах ЧМ-2018 поля наивысшего качества, заявил журналистам в среду, 21 марта, директор департамента по проведению соревнований и мероприятий FIFA Колин Смит.
«Мы в тесном сотрудничестве с местными администрациями и оргкомитетом, поэтому уверены, что сможем предоставить наивысшее качество полей», — цитирует Смита ТАСС.
Чиновник отметил, что проектирование, использование и обслуживание футбольных полей в России имеет свою специфику, связанную с климатом, однако FIFA готова добавить свои соображения и технический опыт.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мундиаля примут 12 стадионов в 11 городах.
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