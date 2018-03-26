Ещё
Калининградский стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Калининградский стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Калининградский стадион, построенный к чемпионату мира по футболу, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Наша арена одна из первых получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Главный спортивный объект чемпионата готов к организации футбольных матчей. Сейчас в центре внимания — подготовка транспортной инфраструктуры и благоустройство территории вокруг стадиона», — отметил губернатор Антон Алиханов.
Отметим, что в понедельник, 26 марта, в Калининграде будет работать совместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета «Россия-2018». Это будет последний их визит перед ЧМ.
Напомним, что ближайший тестовый матч на новой арене состоится 11 апреля: сыграют «Балтика» и «Крылья Советов» из Самары. Первую часть билетов распродали за полдня. Вторая должна появиться в продаже 26 марта.
АиФ: последние новости
Калининградцы проголосовали за благоустройство территории у озера Летнее Под Неманом пенсионерка забыла, куда спрятала деньги и чуть не убила соседа Гигантскому муравьеду из Калининграда привезли подружку из Дании
 Ещё 57 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После проката Загитовой заплакали»13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас37
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой125
Шипулина заподозрили в использовании допинга61
Плющенко обратился к Загитовой155
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение