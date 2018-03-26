Калининградский стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Калининградский стадион, построенный к чемпионату мира по футболу, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Наша арена одна из первых получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Главный спортивный объект чемпионата готов к организации футбольных матчей. Сейчас в центре внимания — подготовка транспортной инфраструктуры и благоустройство территории вокруг стадиона», — отметил губернатор Антон Алиханов

Отметим, что в понедельник, 26 марта, в Калининграде будет работать совместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета «Россия-2018». Это будет последний их визит перед ЧМ.

Напомним, что ближайший тестовый матч на новой арене состоится 11 апреля: сыграют «Балтика» и «Крылья Советов» из Самары. Первую часть билетов распродали за полдня. Вторая должна появиться в продаже 26 марта.