«Салават» сравнял счёт в серии с «Трактором»

Стена Францоуза рухнула в самый неподходящий момент.

Настрой «Салавата» и невпечатлительный «Трактор»

Перед вторым матчем серии между «Салаватом» и «Трактором» в Уфе пытались понять природу поражения хозяев в стартовом поединке серии. Основную роль сыграла усталость уфимцев, которые только-только вылезли из тяжелейшей серии с «Авангардом», либо «Трактор» действительно так хорош, и Анвар Гатиятулин тихой сапой построил в Челябинске новый восточный суперклуб? С одной стороны, «Салавату» действительно не хватало свежести в начале игры, а гости эффективно воспользовались ошибками уфимцев и реализовали большинство. Но с другой — и «Трактор» показал себя во всей красе, когда хозяева резко добавили во второй половине встречи, но челябинцы, которым умения терпеть и играть по счёту не занимать, выдержали натиск мощной уфимской атаки и добыли первую победу в серии.

Вторая встреча должна была дать ответ на вопрос: сумеет ли «Салават» в кратчайшие сроки перестроится на нового соперника, либо более свежий «Трактор» снова будет диктовать свои условия?

Челябинский клуб в первом матче сходу выкатил свои козыри: плотная, дисциплинированная игра, надежда на Францоуза, внимательное отношение к собственным голевым моментам. Уфимцы же свои сильные стороны до конца раскрыть не сумели, разгулявшись в атаке только во второй половине игры. Этим и был недоволен Эркка Вестерлунд, заявивший, что хоккей в исполнении «Салавата» на старте первой игры не соответствовал уровню плей-офф. Объяснение этому подобрал Илья Зубов , списавший неудачное начало серии на эмоциональную пустоту после битвы с «Авангардом», а также на банальный недонастрой.

Капитан уфимцев обещал, что на второй матч «Салават» выйдет совсем с другим настроением, и не обманул. В первой же атаке легионерская тройка хозяев закружила карусель вокруг владений Францоуза, Линус Умарк в очередной раз блестяще разобрался на пятачке, выдав пас-конфетку Кемппайнену, и финн с удовольствием расстрелял с близкого расстояния ворота челябинцев. 1:0 уже на 18 секунде встречи и обескураженный соперник — именно к такому началу домашних матчей привыкла «Уфа-Арена».

«Салават» бросился добивать гостей, но быстро развить преимущество у уфимцев не получилось. «Трактор» даром, что выглядел растерянным, но по-прежнему цепко и сбалансированно играл в защите, и забить ещё Францоузу оказалось для хозяев непосильной задачей. Уфимцы запирали соперника в зоне в большинстве и в равных составах, выстреливали резкими скоростными выпадами, но всё тщетно: «Трактор» гнулся, но не ломался, не позволяя «Салавату» увеличить скользкий разрыв в счёте. Активность уфимцев совсем не впечатляла неуступчивых гостей. В конце периода челябинцы и вовсе могли отыграться: Линус Виделль оказался перед воротами Скривенса, но переиграть канадского голкипера не удалось. Период прошёл с колоссальным преимуществом «Салавата», но выключить неуступчивых гостей из игры уфимцам не удалось.

Шведский ответ Умарку и задача для Вестерлунда

И это незамедлительно сказалось на ходе встречи во втором отрезке. «Салават» также начал его активнее, но действовал как будто по инерции, словно разуверившись в возможности пробить великолепную защиту «Трактора» и блистательного Францоуза. Челябинцы, в свою очередь, окончательно вошли в игру, стали чаще тревожить Скривенса. В одном из моментов Рикард Гюнге своевременным движением клюшки прервал очередной наскок уфимцев, а через пару мгновений форвард уже бежал к чужим воротам вместе с Полом Щехурой . Точный поперечный пас, и единственный обороняющийся игрок «Салавата» оказался отыгран, а Щехуре не составило труда поразить ворота неуспевающего переместится Скривенса. Отличная игра Гюнге на обеих сторонах площадки привела к тому, что «Трактор» сравнял счёт. Роскошный шведский ответ Линусу Умарку!

После пропущенной шайбы «Салават» приуныл ещё больше, а «Трактор» в разы интереснее заиграл в атаке. Пару раз Скривенс выручил свою команду, но преимущество, если не игровое, то психологическое уж точно, перешло на сторону гостей. «Трактор» ушёл на второй перерыв готовиться к финальному рывку, а Эркке Вестерлунду предстояло решить труднейший вопрос: как пробить эту челябинскую стену?

Партия Кравцова и подарок от Францоуза

В третьем периоде «Трактор» ожидаемо отдал хозяевам инициативу, а сам сосредоточился на рациональной, экономной игре в обороне и стал ждать шанса в контратаке. И таковой представился довольно быстро. Виталий Кравцов зашёл в зону атаки по правому флангу, приблизился к воротам, элегантным движением раздел Ткачёва, а затем разобрался и со Скривенсом, прокинув канадцу шайбу между ног. Блестящая партия от челябинского вундеркинда! Этот гол вывел Кравцова в лидеры снайперской гонки плей-офф, а положение уфимцев, казалось, стало совсем удручающим. «Салават» как рыба об лёд бился об эшелонированную, плотную оборону уральцев, которые, поведя в счёте, почувствовали себя совсем уверенно. Спасти хозяев могло только чудо, и оно подкралось с совсем уж неожиданной стороны. Изумительно проводящий матч Павел Францоуз совершил кошмарную ошибку, после того, как Александр Логинов в полном одиночестве зашедший в зону атаки пальнул от синей линии в самую «девятку» челябинских ворот. Невероятный гол, 2:2, и «Салават» сразу же обрёл второе дыхание.

Но Францоуз и полевые игроки «Трактора» проявили завидную психологическую устойчивость. После обиднейшего гола челябинцы выстояли в следующих сменах, и матч укатился в овертайм. Пожалуй, чистого поражения в этот вечер не заслужили обе команды.

Неожиданный герой