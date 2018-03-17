Откажется ли Англия от участия в ЧМ-2018

Члены британского парламента призвали сборную Англии по футболу не ехать на чемпионат мира в Россию в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля . В ответ бывшие игроки местной национальной команды посоветовали не смешивать политику со спортом. При этом МИД Великобритании за три месяца до начала турнира предупреждает болельщиков об «антибританских настроениях». Чем может обернуться бойкот чемпионата со стороны англичан — в материале RT. Отравление в Англии бывшего полковника главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля послужило новым поводом для британских политиков объявить о возможном бойкоте чемпионата мира в России. Спустя пару дней после инцидента в местных СМИ появилась информация, что сборная Англии может отказаться от поездки на мундиаль. Вскоре МИД Великобритании пояснил, что не приедут на турнир только британские министры и члены королевской семьи. Позже стало известно, что к ним могут присоединиться высокопоставленные политики Австралии, Польши и Японии.

Однако в Англии такими «мягкими мерами» остались довольны далеко не все. Некоторые радикально настроенные политики продолжают настаивать на полном бойкоте ЧМ. Так, член парламента Великобритании Стивен Киннок предложил провести турнир в 2019 году и в другой стране.

«Думаю, мы должны всерьёз рассмотреть вопрос о совместном обращении к ФИФА с просьбой о переносе чемпионата мира на 2019 год в другую страну или страны. Владимир Путин инвестировал миллиарды рублей в чемпионат мира и видит в этом возможность продемонстрировать всем свой режим», — приводит слова Киннока из эфира BBC Radio 4 интернет-издание Mirror.

Поддержал его точку зрения ещё один парламентарий Джон Вудкок.

«Я не хочу, чтобы кто-то диктовал условия, и не призываю Англию в одностороннем порядке отказаться от участия в ЧМ-2018. Однако у членов парламента растёт желание добиться согласованных международных действий по поводу чемпионата мира», — заявил политик.

Несмотря на столь громкие заявления со стороны официальных лиц страны, в такие меры со стороны Лондона верится с трудом. Практика спортивного бойкота давно ушла в прошлое, в том числе и в футболе, хотя в XX веке подобное иногда случалось. Так, в 1973-м сборная СССР отказалась ехать в Чили на решающий матч отборочного турнира ЧМ-1974 из-за военного переворота в этой стране. В результате советской команде было присуждено техническое поражение и на мундиаль она не попала.

Сегодня в правилах всех крупных спортивных организаций, в том числе МОК, прописаны серьёзные санкции за бойкот турниров, и ФИФА не является исключением. Несмотря на то, что конкретные наказания за отказ принять участие в чемпионате мира не указаны, англичан в случае реализации идей британских парламентариев ждёт как минимум серьёзный штраф.

А вот сборные, представляющие страны Евросоюза , участие в ЧМ точно примут. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Сейчас речь не идёт о бойкоте чемпионата мира по футболу», — заявила Меркель.

Сборная, которая может удивить

Если представить, что ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию, и сборная Англии действительно не приедет на турнир, этим британцы навредят только себе. В России подопечные Гарета Саутгейта способны показать хороший результат. В отборочном этапе мундиаля англичане катком прошлись по соперникам, одержав восемь побед в десяти матчах. При этом сборная пропустила лишь три мяча.

Наконец, главной звездой англичан является Гарри Кейн — лучший форвард Туманного Альбиона со времён Алана Ширера. Уже сейчас за нападающего «Тоттенхэма» готовы выложить серьёзную сумму практически все топ-клубы Европы, а в особенности мадридский «Реал»

Успешного выступления от родной сборной в Англии ждут давно. На последних крупных турнирах британцы потерпели фиаско. ЧМ-2014 закончился для команды уже на стадии группового этапа, а Евро-2016 — в 1/8 финала. Тогда Англия сенсационно уступила Исландии. Грядущий мундиаль в России — хороший шанс для команды реабилитироваться перед соотечественниками.

«Зачем в это вмешивать футбол?»

Впрочем, не стоит считать, что к идее бойкота ЧМ с восторгом относятся все британцы. Многие бывшие футболисты сборной раскритиковали местных политиков за подобные предложения. Так, экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл жёстко высказался в адрес главы МИД Великобритании Бориса Джонсона , который первым обмолвился о бойкоте.

«Он бестолковый дурак! Зачем в это вмешивать футбол?» — написал Невилл в своём Twitter.

Другой бывший защитник английской сборной Сол Кэмпбелл пошёл ещё дальше и сравнил желание британского правительства бойкотировать ЧМ с действиями авторитарных политиков.

«Люди использовали спорт и футбол, чтобы контролировать умы и укреплять свою власть. Гитлер, Франко и Муссолини делали это», — приводит слова Кэмпбелла Talk Sport.

В Федерации футбола Англии (FA) высказываются осторожнее и отмечают, что намерены «тесно работать с правительством Великобритании и соответствующими органами власти» относительно участия в ЧМ-2018.

Выбор болельщиков

Но самая главная проблема: что делать в случае бойкота тем английским болельщикам, которые уже приобрели билеты на матчи ЧМ, купили билеты на самолёт в Россию и забронировали места в гостиницах? Несмотря на попытки властей страны по дискредитации турнира, таких людей немало. Англичане всегда в большом количестве посещают крупные футбольные турниры, где бы они не проходили.

«В связи с ростом политической напряжённости между Великобританией и Россией вы должны быть осведомлены о возможных антибританских настроениях и притеснениях в это время. Во избежание антибританских настроений и притеснений правительство советует гражданам Великобритании, которые собираются в Россию, оставаться бдительными, избегать любых протестов и демонстраций, а также не высказываться публично о политических событиях», — предупредили фанатов в министерстве иностранных дел Великобритании.

В ФИФА же, напротив, пытаются убедить болельщиков в том, что никакой опасности в России им не грозит. В организации отметили, что каждая страна независимо принимает решение об участии.

Кто заменит англичан

Не менее серьёзный вопрос: кто займёт место сборной Англии на ЧМ в случае бойкота со стороны последней? По одной версий, британская путёвка может достаться сборной Италии — европейской команде с самым высоким рейтингом из числа тех, что не попали на чемпионат. Если события будут развиваться по такому сценарию, то в Россию приедет не уступающая по численности британской группировка болельщиков с Апеннинского полуострова. Вдобавок итальянцы, в отличие от англичан, относятся к России с куда большей теплотой.

С другой стороны, приглашение на ЧМ Италии будет выглядеть не совсем справедливым по отношению к сборным Северной Ирландии, Греции и Ирландии, которые также не прошли сито стыковых матчей. Компромиссным решением стало бы проведение между четырьмя этими командами специального мини-турнира, победитель которого и получил бы вожделенную путёвку.

А вот болельщики из страны, которая в теории заменит Англию на мундиале, видимо, не получат возможности приехать в Россию, ведь уже сейчас практически все билеты на матчи турнира раскуплены. Практически не осталось свободных мест и в гостиницах.