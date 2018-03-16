Гости дорогие: как заработать на Чемпионате мира по футболу

Тысячи болельщиков со всего мира уже раскупили билеты на матчи с 14 июня по 15 июля, забронировали перелеты и отели. Стоимость жилья взлетела в десять раз. Но в гонке за прибылью еще не поздно поучаствовать.

Как заработать на аренде квартир в этот горячий сезон? Речь в первую очередь идет об апартаментах в Москве, но советы подойдут и тем, кто готов сдавать жилье и в других городах чемпионата: в Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Нижнем-Новгороде, Саранске.

Кого ждать в гости

Около 43% билетов куплены иностранцами. Большинство — британцы, известные любители футбола. Вторыми по численности приедут болельщики из Германии. Третье место среди общего количества заявок занимает Израиль. Остальные страны в списке гостей: США, Бразилия, Финляндия, Мексика, Китай.

Европейцы в большинстве своем будут хорошими арендаторами: они готовы платить и соблюдать условия договора. С гостями из Китая может быть труднее установить коммуникацию: не все из них говорят по-английски, но они как правило не пользуются услугами частных собственников, предпочитая путешествовать через турагентства.

Из какой бы страны ни приехали болельщики, это вряд ли будет миловидная пара, которая гуляет по городу за ручку, возвращается в девять и ложится спать, выпив минеральной воды. Футбольные болельщики — это скорее всего громкая компания из 10–15 человек, требующих хлеба и зрелищ, всегда готовых шумно отпраздновать победу своей команды или отвлекаться от горечи поражения. Будьте готовы к разрушениям и жалобам соседей. Учтите эти особенности, когда будете составлять договор.

Где болельщики захотят поселиться

Самые востребованные места — центр города и районы, прилегающие к стадионам. В Москве матчи пройдут на стадионах «Лужники» и «Спартак» . Финал чемпионата пройдет в «Лужниках». Поэтому особым спросом будут пользоваться Юго-Запад, Покровское-Стрешнево, Щукино, Строгино.

Какие квартиры можно сдавать

Футбольным фанатам больше подойдут большие апартаменты на 3–4 комнаты, чтобы они могли разместиться всей группой, включая организаторов.

В наем можно сдавать квартиры, собственником которых вы являетесь, даже если жилье пока находится в ипотеке. Сложнее сдавать квартиры, где несколько собственников: в таком случае потребуется письменное согласие других владельцев недвижимости. Можно сдавать даже апартаменты, которые вы сами арендуете. Для этого обсудите условия субаренды со своим арендодателем и заручитесь его письменным согласием.

Как оформить документы

Сдавать квартиру можно как физическое лицо, и как индивидуальный предприниматель, оформив патент.

Чтобы сдавать квартиру физическому лицу, не зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, достаточно договора найма жилого помещения. Полученная прибыль должна быть задекларирована, с нее нужно будет уплатить подоходный налог 13%. Если время проведения Чемпионата —первый опыт сдачи апартаментов в найм, то задекларировать его нужно будет до 30 апреля 2019 года.

Второй вариант — открыть ИП и выбрать упрощенную схему налогообложения. Тогда налог составит 6% + выплата страховых взносов (сумма зависит от годового дохода). Процедура открытия ИП в агентстве недвижимости, таком как Evans, например, занимает меньше недели. Все документы привозит курьер. Предоставление квартиры в наем в качестве ИП выгоднее при цене аренды более 60 000 рублей в месяц.

Патент на аренду можно оформить на срок от месяца до года. Стоимость патента зависит от площади и района расположения апартаментов. Для оформления патента в любом случае потребуется открывать ИП: для физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, оформление патента не возможно.

Какие условия внести в договор

Срок аренды. Большинство собственников сдают квартиры на весь срок проведения Чемпионата (1 месяц), вне зависимости от расписания матчей на конкретном стадионе. Обычно такие условия могут показаться жесткими, но во время мундиаля болельщики готовы на них пойти.

Залог. Вы можете указать в договоре страховой депозит (обеспечительный платеж), которые вносится в начале аренды и возвращается, если квартира не пострадала. А если пострадала — то удерживается. Такой вариант безопаснее, чем пытаться взыскать ущерб с гостей в конце чемпионата.

Регистрация визы. Внесите в договор формулировку о том, что вы обязуетесь регистрировать туристов в УФМС (в любой случае вы обязаны делать это по закону).

Как зарегистрировать иностранца

Каждый иностранец, приезжающий в Россию (не важно, нужна ли ему туристическая виза или нет), должен встать на миграционный учет. Это входит в обязанности принимающей стороны: отеля или собственника апартаментов.

Обычно турист может зарегистрироваться в течение 7 рабочих дней, но в период подготовки и проведения Чемпионата (с 25 мая по 25 июля) это время сократили до 24 часов с момента приезда в Россию.

Для постановки иностранца на учет собственник квартиры должен лично явиться в отделение МВД и предоставить документы: уведомление о прибытии иностранного гражданина, копию паспорта и визы иностранного гостя, его миграционную карту. Важное примечание: делегировать по доверенности эту процедуру нельзя. Значит, на время приезда гостей нужно быть оставаться в городе и быть готовым решать бюрократические вопросы.

Можно предположить, что во время проведения чемпионата контроль за соблюдением правил будет усилен, например, квартиру может посетить участковый, или туриста попросят показать документы при проверке на улице.

При отсутствии регистрации, штраф выписывается не только нарушителю, но и компании, по приглашению которой он приехал. Для физических лиц штраф будет составлять до 5 000 рублей, для юридических лиц — от 200 000 до 750 000 рублей.

Как оформить страховку

В случае, если разрушения в квартире выйдут за пределы страхового депозита (например, гости затопят соседей и потребуется дорогостоящий ремонт) пригодится страховка недвижимости, которая покроет непредвиденные расходы.

Где найти жильцов

Проще всего зарегистрироваться на сервисе Airbnb. Для этого не нужны никакие особые документы, и вы можете начать пользоваться сервисом до того, как оформите все необходимые документы. На сайт можно загрузить фотографии, сделанные на телефон, или заказать бесплатную профессиональную фотосъемку на сайте самого сервиса Airbnb. Правда, ожидание фотографа может составить несколько недель.

Airbnb позволяет застраховать себя от неблагополучных туристов и решит вопросы оплаты. За свою помощь сервис возьмет плату 3% от стоимости аренды. Сотрудничество с Airbnb не избавит от необходимости решать организационные вопросы: встречать гостей, передавать ключи, убирать квартиру, регистрировать туристов. Избежать этих хлопот можно в агентстве недвижимости.

Сдать квартиру иностранным туристам и заработать на Чемпионате мира по футболу несложно. Главное, привести в порядок документы: подготовить свидетельство о собственности и договор аренды (найма), если нужно —оформить ИП и получить патент, и быть готовым быстро сделать регистрацию иностранцам в МВД. Остальные вопросы поможет решить правильно составленный договор и страховка недвижимости, а высокая прибыль в горячий сезон может покрыть все бюрократические издержки.