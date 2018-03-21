Сборная Англии остерегается отравления на Чемпионате мира по футболу в России

Об этом сообщают британские СМИ. «Все продукты питания будут тщательно проверяться. Самое важное, чтобы никто из наших игроков не испытывал проблем перед матчами», — приводит слова источника Футбольной ассоциации Англии издание The Sun.