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Сборная Англии остерегается отравления на Чемпионате мира по футболу в России
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Сборная Англии остерегается отравления на Чемпионате мира по футболу в России
Говорит Москва
3 часа назад
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Об этом сообщают британские СМИ. «Все продукты питания будут тщательно проверяться. Самое важное, чтобы никто из наших игроков не испытывал проблем перед матчами», — приводит слова источника Футбольной ассоциации Англии издание The Sun.
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