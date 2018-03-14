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Социологи: в России стало больше счастливых людей
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Социологи: в России стало больше счастливых людей 

Собака 14 марта 2018
Фото: Собака
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные исследования «индекса счастья» в России. Респондентам задавали вопрос: «В жизни бывает всякое — и хорошее, и плохое, но если говорить в целом, вы счастливы или нет?»
Несмотря на кризис, военные тревоги, выборы и другие «радости» жизни в России, процент «счастья» в 2017 году вырос практически вдвое в сравнении с началом 90х годов. Сегодня счастливыми себя могут назвать 85% ответивших, когда как в 1990 году счастливых людей было всего 44%.
Количество несчастливых людей по данным опроса также снизилось. Несчастливыми в 2017 году себя считает всего 13% против 27% несчастных в 1990 году.
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