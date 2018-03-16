Ежегодный турнир по пейнтболу состоялся в Марушкинском

Фото: СДЦ «Маяк»

В парке «Ручеек» поселения Марушкинское 15 марта состоялся турнир по пейнтболу.

— Формат мероприятия в этот раз был изменен. Турнир длился дольше, чем обычно. Команды должны были проявить не только свою ловкость и меткость, но и показать, насколько они выносливы, — поделилась директор Спортивно-досугового центра «Маяк» Любовь Белова

Отметим, что всего в турнире приняли участие 12 команд из Новой Москвы. Среди них была и сборная из поселения Марушкинское. Ребята показали достойный результат и вошли в тройку лидеров.