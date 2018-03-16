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В сети принялись разглядывать собственные тела шестилетней давности
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В сети принялись разглядывать собственные тела шестилетней давности 

Lenta.ru 19 часов назад
Фото: ИА Regnum
Пользователи сети запустили новый флешмоб, в ходе которого они сравнили собственные селфи 2012 и 2018 года. На это обратило внимание издание Mashable.
Суть флешмоба заключается в том, чтобы показать, как внешность человека изменилась за несколько лет. В большинстве случаев люди трансформировались так сильно, что сегодня узнать их по старым фотографиям оказалось довольно сложно.
«Я не из тех, кто пропускает тренды в Twitter, так что держите фотографии меня в 2012 и 2018 годах. Реально похорошела»
«Люди спрашивали меня, откуда я брал вдохновение. Я отвечал им про глобальное потепление»
«В 18 я выглядела на 15, а сейчас мне 23, и я выгляжу на 18»
Однако нашлись и те, кто остался недоволен естественной трансформацией внешности за последние шесть лет.
«Вот дерьмо. Мне казалось, что с 2012 года я не изменился»
В середине марта китайцы запустили другой популярный флешмоб, целью которого стало поедание льда. Девушки замораживают воду в различных формах, добавляют в нее красители и хрустят льдом на камеру, стараясь съесть его как можно больше.
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