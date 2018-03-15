Депутаты Европарламента одобрили план действий по изменению корпоративного налогообложения

Депутаты Европарламента одобрили план действий по изменению корпоративного налогообложения в ЕС, который включает налогообложение цифровой экономики, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Согласно одобренной резолюции, компании будут платить налоги там, где получают прибыль. При этом будут введены специальные контрольные показатели, которые позволят определить степень «цифрового присутствия» в стране ЕС для уплаты соответствующего налога.

Еврокомиссия должна будет устанавливать эти контрольные показатели, например количество пользователей, чтобы получать более четкую картину того, где компания генерирует свою прибыль.

Эти меры направлены на то, чтобы устранить пробелы, которые позволили в прошлом некоторым цифровым и глобальным компаниям, таким как Apple, Google и Starbucks, серьезно сократить свои налоговые выплаты за счет юрисдикций с низкими налогами.

«Личные данные — это очень ценный актив, добываемый такими компаниями, как Facebook, Amazon и Google, для создания своего богатства, но в настоящее время он не учитывается при расчете своих налоговых обязательств», — сообщается в релизе ЕП.

Когда законопроект будет утвержден и вступит в силу, во всех государствах ЕС будет применяться единый набор налоговых правил. Компании больше не будут иметь дело с 28 различными наборами национальных правил и будут подотчетны единой налоговой системе ЕС.