В Госдуме ожидают «очередной гадости» от британских СМИ перед матчем «Арсенал» — ЦСКА

Депутат госдумы и бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что британские журналисты проявят негативную активность перед матчем 1/4 финала Лиги Европы, в котором лондонский «Арсенал» встретится с армейцами.

"Жду ли провокаций? От болельщиков — абсолютно нет. А вот от средств массовой информации — увы, ожидаю. А заодно и от британских политиков. Не удивлюсь, если в случае победы ЦСКА над «Арсеналом» Тереза Мэй и в этом увидит русский след! Да и британские газеты тоже непременно придумают очередные гадости. Хотя на самом-то деле все будет решаться исключительно на футбольном поле", — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

ЦСКА и «Арсенал» встретятся в четвертьфинале Лиги Европы. Первый матч состоятся 5 апреля в Лондоне, а ответная пройдет в Москве 12 апреля.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» предупредил своих болельщиков об опасности проявления антибританского настроения в России.