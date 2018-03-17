Ройс пропустит товарищеские матчи сборной Германии из-за травмы

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв объявил состав на ближайшие товарищеские матчи с Испанией 23 марта и Бразилией 27 марта.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не вызван в национальную команду после полученной в четверг травмы паха в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ред Булл Зальцбургом» (0:0, 1:2 по сумме двух матчей).

По словам Лёва, было принято решение не рисковать здоровьем 28-летнего Ройса, который совсем недавно вернулся в строй после серьёзной травмы.