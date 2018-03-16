Вокзал Владивостока станет героем французского фильма

Владивосток — направление мечты, особенно, для настоящих путешественников, считается во Франции. И разделяя убеждение соотечественников, представители студии Pronto Prod Филипп Мак Гау и Жан-Тома Рено решили непременно включить конечную точку Транссибирской магистрали в свой цикл документальных фильмов для французского телевидения о самых легендарных железнодорожных вокзалах мира.

На данный момент компанию вокзалу Владивостока в проекте французов составляют вокзалы в Каире, Мумбаи, Нью-Йорке и т.п. О том, как владивостокский вокзал попал в список интересных мест для телепутешествий, корреспонденту PRIMPRESS рассказали парижские документалисты.

Жан-Тома Рене, собственно, автор серии фильмов о вокзалах и оператор, говорит, что во Франции, произнося слово «Владивосток», вы можете часто встретить мгновенную реакцию: «О, это же край света!». По его мнению, имя города звучит не менее романтично и экзотично, чем Акапулько или Вальпараисо.

«Рассказывая о легендарном вокзале, мы пытаемся показать зрителю также и сам город, его жителей — это важная составляющая идеи проекта» — поясняет Жан-Тома Рено, –Кстати, еще мой отец с детства мечтал о путешествии во Владивосток. И это случилось! В довольно преклонном возрасте он проделал столь долгий путь. Привез из поездки очень интересные зарисовки и был очень рад».

Филипп Мак Гау, продюсер студии и режиссер проекта, давно питает к России глубокие чувства, которые даже называет страстью. Он отмечает, что французские СМИ говорят много о нашей стране, но, как правило, в контексте политической тематики.

«Нам же хочется открыть зрителю настоящую Россию (как прочие и пункты проекта), жизнь в этой стране, то, как и чем живут люди здесь. Главная цель — показать то, что нас всех объединяет на человеческом уровне. И тема вокзала — одна из таких объединяющих в первую очередь», — рассказывает Филипп Мак Гау.

Французских документалистов впечатлила и архитектура железнодорожного вокзала Владивостока, и история его создания. Явные параллели с Ярославским вокзалом в Москве, но в то же время совсем иной пейзаж вокруг — он красуется на фоне морского залива с кораблями, здесь своя изюминка.

Однако рассказ о конечной точке Транссиба был бы не вполне достоверным без поездки по ней. В плотном графике двухнедельных съемок французы выделили сутки на вояж в Хабаровск, чтобы на себе прочувствовать атмосферу транссибирского путешествия и добыть для фильма кадры из поезда, движущегося по самой длинной железной дороге на свете. Парижские документалисты высказали удивление: поезд и сервис в нем оказались уже очень далеки от стандартов былых времен.

«Комфортные, хорошо обогреваемые купе, сервис на прекрасном уровне, персонал услужливый, еда в вагоне-ресторане хорошая. Это интересный и приятный опыт, совсем не похожий на передвижение в поезде в ельцинские времена!», — заключили французские путешественники.

В самом Владивостоке в объектив их камеры попали не только вокзал, мосты с шикарными видами на море, но и интересные люди. Люди, для которых владивостокский вокзал сыграл важную роль в жизни, в профессии или вдохновил их на творчество.

Владивостокцы в итоге стали самым большим сюрпризом, как рассказал Филипп Мак Гау, работавший в разных городах России ранее: «Жители Владивостока, на мой взгляд, явно отличаются от тех россиян, с которыми я привык общаться в центральной части страны. Нас очень удивило, то, что здесь, глубоко в Азии русские люди более… европейские по поведению, чем в Москве, Екатеринбурге или Нижнем Тагиле. Владивостокцы много улыбаются, они гораздо вежливее прочих! Это был в некоторой степени шок и катастрофа для стереотипов. Я не знал прежде ТАКИХ россиян, хотя хорошо знаком с Россией много лет».

А у Жана-Тома Рено до приезда во Владивосток представления об этом регионе с юных лет были связаны с «белой Россией», как он говорит: «Длинная железная дорога, упирающаяся в Тихий океан и загадочная восточная колония… В моем детстве я застал еще тех русских, которым пришлось иммигрировать в составе Белой Армии во Францию. Мне довелось общаться с потомками славных русских генералов, работавших ради выживания простыми таксистами в Париже. Помню кварталы в 16 округе, которые были тогда „белыми“.