В Оренбургской области пресекли попытку ввезти в Россию тонну осетров

Сотрудники полиции задержали уроженца Дагестана, пытавшегося ввезти из Казахстана в Россию тонну осетров, сообщает Ria56. Инцидент произошёл в Оренбургской области. 434 тушки рыб осетровых пород были найдены в тайнике в автомобиле. Документов на продукцию у мужчины не было.

«Подозреваемый в совершения незаконной деятельности был задержан», — заявили в региональном управлении МВД . В ходе допроса мужчина дал признательные показания. Объекты контрабанды изъяты.

Расследование продолжается. Задержанному грозит лишение свободы до семи лет.

Ранее Nation News сообщало, что в Ленинградской области задержали партию контрабанды из Эстонии на $400 тыс.