Ещё
В Оренбургской области пресекли попытку ввезти в Россию тонну осетров
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Оренбургской области пресекли попытку ввезти в Россию тонну осетров 

RT на русском 15 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Сотрудники полиции задержали уроженца Дагестана, пытавшегося ввезти из Казахстана в Россию тонну осетров, сообщает Ria56. Инцидент произошёл в Оренбургской области. 434 тушки рыб осетровых пород были найдены в тайнике в автомобиле. Документов на продукцию у мужчины не было.
«Подозреваемый в совершения незаконной деятельности был задержан», — заявили в региональном управлении МВД. В ходе допроса мужчина дал признательные показания. Объекты контрабанды изъяты.
Расследование продолжается. Задержанному грозит лишение свободы до семи лет.
Ранее Nation News сообщало, что в Ленинградской области задержали партию контрабанды из Эстонии на $400 тыс.
RT на русском: последние новости
В России ответили на заявление Бориса Джонсона о «приказе Путина отравить Скрипаля» Вернблум выступил против системы VAR в футболе Манчини: не задумываюсь о своём будущем в «Зените», мне это неинтересно
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России8
Новая «бомба» для России от WADA18
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Видео
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
00:54
Россия получила еще две медали Паралимпиады
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение