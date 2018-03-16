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«Рубин» стал частным футбольным клубом
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«Рубин» стал частным футбольным клубом 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, что казанский «Рубин» сменил юридический статус, передает "Советский спорт".
По информации пресс-службы РФС, теперь клуб из Казани стал частным.
"Принято решение завершить процедуру замены клуба-участника профессиональных соревнований с соблюдением установленных «Требований по обеспечению целостности соревнования при осуществлении процедур замены клуба-участника профессиональных соревнований», утвержденных постановлением исполкома N 165/5 от 29.04.2015, а именно заменить Муниципальное автономное учреждение «Футбольный клуб „Рубин“ г. Казань на Общество с ограниченной ответственностью „Футбольный клуб „Рубин“ г. Казань“, — говорится в заявлении.
Ранее РФС оштрафовал „Рубин“ за несвоевременное уведомление о расторжении контрактов с несколькими футболистами.
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