Четыре улицы в центре Самары на время ЧМ-2018 сделают пешеходными

В Самаре на время чемпионата мира по футболу четыре улицы — Молодогвардейскую, Красноармейскую, Куйбышева и Льва Толстого закроют для движения транспорта и сделают полностью пешеходными, сообщает samara.kp.ru со ссылкой на первого заместителя главы города Владимира Василенко.

Ограничение не коснётся спецтранспорта и личных автомобилей местных жителей, для которых разработают специальные пропуски. Полная информация об этом должна появиться к 10 апреля.

Общественный транспорт на время ограничения движения будет ходить по близлежащим улицам.