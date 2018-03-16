Ещё
Четыре улицы в центре Самары на время ЧМ-2018 сделают пешеходными
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четыре улицы в центре Самары на время ЧМ-2018 сделают пешеходными 

АиФ-Самара 17 часов назад
Фото: АиФ-Самара
В Самаре на время чемпионата мира по футболу четыре улицы — Молодогвардейскую, Красноармейскую, Куйбышева и Льва Толстого закроют для движения транспорта и сделают полностью пешеходными, сообщает samara.kp.ru со ссылкой на первого заместителя главы города Владимира Василенко.
Ограничение не коснётся спецтранспорта и личных автомобилей местных жителей, для которых разработают специальные пропуски. Полная информация об этом должна появиться к 10 апреля.
Общественный транспорт на время ограничения движения будет ходить по близлежащим улицам.
АиФ-Самара: последние новости
В Самарской области продлен набор контролеров-распорядителей на ЧМ-2018 Мэрия Самары: «Ситуацию с брошенными медведями взяли на контроль» Стадион «Самара-Арена» посетили 70 иностранных журналистов
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение