Ещё
70% болельщиков считают, что у ЦСКА есть шансы пройти «Арсенал»
Далее:
Читайте также:
Ещё

70% болельщиков считают, что у ЦСКА есть шансы пройти «Арсенал» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Россия для всех
По результатам жеребьёвки четвертьфинала Лиги Европы, которая прошла 17 марта в Сьоне, ЦСКА предстоит сыграть с лондонским «Арсеналом». «Чемпионат» предложил болельщикам ответить на вопрос, является ли такой жребий удачным для «армейцев».
Большинство российских любителей футбола считают, что у ЦСКА есть реальные шансы пройти «Арсенал». За вариант «поборемся» проголосовало около 49% опрошенных. 21% болельщиков считают, что нынешний «Арсенал» можно и нужно обыгрывать. Вариант «без шансов» набрал 30% голосов.
В голосовании приняли участие более 21 тыс. человек.
Чемпионат.com: последние новости
Промес – о нереализованном пенальти: даже лучшие игроки иногда промахиваются Кандалинцев: «СКА-Хабаровск» брал Билялетдинова с прицелом на то, что не вылетит Итоги дня в АХЛ: 16 матчей Гурьянова без голов, очки Костина и Воробьёва
 Ещё 44 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением9
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение