70% болельщиков считают, что у ЦСКА есть шансы пройти «Арсенал»

По результатам жеребьёвки четвертьфинала Лиги Европы, которая прошла 17 марта в Сьоне, ЦСКА предстоит сыграть с лондонским «Арсеналом». «Чемпионат» предложил болельщикам ответить на вопрос, является ли такой жребий удачным для «армейцев».

Большинство российских любителей футбола считают, что у ЦСКА есть реальные шансы пройти «Арсенал». За вариант «поборемся» проголосовало около 49% опрошенных. 21% болельщиков считают, что нынешний «Арсенал» можно и нужно обыгрывать. Вариант «без шансов» набрал 30% голосов.

В голосовании приняли участие более 21 тыс. человек.