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Задержанный за жестокое убийство лыжницы в Татарстане найден мертвым
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Задержанный за жестокое убийство лыжницы в Татарстане найден мертвым 

Свободная пресса 16 марта 2018
Фото: Казанский репортер
Подозреваемый в жестоком убийстве 28-летней жительницы города Нижнекамск найден мертвым в СИЗО Чистополя. Тело 37-летнего Даниилы Котенева с признаками самоубийства было обнаружено в камере рано утром 15 марта. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».
Как установило следствие, 9 января 2018 года Котенев, освободившийся из мест лишения свободы летом прошлого года, употреблял алкоголь на работе неподалеку от лыжной базы «Алнаш», расположенной в поселке Красный Ключ Нижнекамского района.
По дороге домой через лес он заблудился и в итоге вышел на лыжню, где в этот момент ехала жительница Нижнекамска. Мужчина вступил с лыжницей в перепалку и под угрозой газового пистолета заставил пройти в стоявшую неподалеку будку. Здесь он избил женщину, нанеся ей несколько смертельных ударов горлышком разбитой бутылки по лицу и шее.
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