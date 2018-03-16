Задержанный за жестокое убийство лыжницы в Татарстане найден мертвым

Подозреваемый в жестоком убийстве 28-летней жительницы города Нижнекамск найден мертвым в СИЗО Чистополя. Тело 37-летнего Даниилы Котенева с признаками самоубийства было обнаружено в камере рано утром 15 марта. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Как установило следствие, 9 января 2018 года Котенев, освободившийся из мест лишения свободы летом прошлого года, употреблял алкоголь на работе неподалеку от лыжной базы «Алнаш», расположенной в поселке Красный Ключ Нижнекамского района.

По дороге домой через лес он заблудился и в итоге вышел на лыжню, где в этот момент ехала жительница Нижнекамска. Мужчина вступил с лыжницей в перепалку и под угрозой газового пистолета заставил пройти в стоявшую неподалеку будку. Здесь он избил женщину, нанеся ей несколько смертельных ударов горлышком разбитой бутылки по лицу и шее.