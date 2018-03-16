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Чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением ОДА стартует в Краснодаре
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Чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением ОДА стартует в Краснодаре 

Советский спорт 17 часов назад
Фото: ufa1.ru
В Чемпионате России по плаванию на короткой воде среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который пройдет 21-25 марта 2018 г. в краснодарском Центре плавания (улица Железнодорожная, 49), примут участие свыше 170 спортсменов из 38 субъектов Российской Федерации.
Краснодарский край представят 5 спортсменов, среди них чемпион мира Александр Демьяненко (Выселковский район), Наталья Павлюкова (Славянский район), Александр Демьяненко (Белореченский район), Михаил Ладков (Славянский район), Данил Циркунов (Брюховецкий район).
Открытие соревнований 21 марта в 12 часов.
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