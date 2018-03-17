«Спартак» сыграет с «Рубином» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС , 17 марта. Пять матчей в Хабаровске, Туле, Краснодаре, Каспийске и Казани пройдут в субботу в 23-м туре чемпионата России по футболу. Из претендентов на медали сыграют «Краснодар», который примет «Уфу», и отправившийся в гости к "Рубину" столичный "Спартак"

"Спартак" на восемь очков отстает от лидера чемпионата «Локомотива», который свою игру 23-го тура проведет 18 апреля. Вырвав на последних секундах встречи с хабаровским СКА победу со счетом 1:0, чемпионы страны сохранили надежду на подтверждение своего титула и в нынешнем сезоне. Однако впереди матч с «Рубином» Курбана Бердыева , в прошлом году возглавляемый им «Ростов» разгромил дома стремившийся к чемпионству «Спартак» со счетом 3:0.

"Рубин" начал год двумя матчами в гостях, казанцы сыграли вничью с «Анжи» (1:1) и победили «Тосно» (1:0). Эти результаты позволили клубу подняться на восьмое место, хотя вопрос выживания еще решен не до конца — зона переходных матчей всего в четырех очках.

"Спартак" успел в 2018 году сыграть вничью с «Локомотивом» (0:0) и проиграть серию 1/16 финала Лиги Европы испанскому «Атлетику» (1:3, 2:1). При этом победу над басками «Спартак» одержал в гостях. В нынешнем чемпионате за пределами Москвы «Спартак» проиграл лишь раз — еще в августе "Зениту" (1:5). А в предыдущий раз красно-белые уступали «Рубину» четыре года назад — со счетом 1:2 в Казани.

Очередной матч пройдет на «Казань-Арене», начало — 19:00 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

"Краснодар" в предыдущем туре не сумел победить в гостях «Динамо» (0:0), и команда Игоря Шалимова лишилась второй строчки в чемпионате. Уфимский клуб под руководством Сергея Семака в марте также успел сыграть с «Динамо» (1:1), а неделю назад башкирская команда победила «Анжи» — 3:2.

"Уфа" продолжает занимать шестое место, которое в случае победы «Спартака» в Кубке России может принести путевку в Лигу Европы. При этом уфимцы имеют отрицательную разность забитых и пропущенных мячей. Команда Семака — одна из самых организованных в чемпионате, однако нередко испытывает проблемы в атаке.

В первом круге на своем поле «Уфа» проиграла «Краснодару» со счетом 0:1, победный мяч забил Федор Смолов . «Краснодар» никому не уступает уже пять матчей, при этом по забитым голам (35) кубанцы уступают лишь «Спартаку» (37).

Матч на стадионе «Краснодар» начнется в 16:30 мск, главным арбитром назначен Владимир Москалев из Воронежа. Дисквалифицирован полузащитник хозяев Маурисио Перейра.

В 11:00 мск на стадионе имени Ленина в Хабаровске местный СКА примет "Урал" . Хабаровчане победили лишь дважды в 22 матчах и фактически лишились надежд на сохранение места в элите — отставание от 14-го места составляет уже 10 очков. «Урал» в марте сыграл с ЦСКА и «Локомотивом», проиграв лидерам 0:1 и 0:2 соответственно, так что команда Александра Тарханова теперь находится лишь в двух очках от зоны переходных матчей.

В 14:00 мск «Арсенал» начнет встречу против «Ростова». Туляки весной выиграли оба матча чемпионата — у «Ахмата» (1:0) и «Амкара» (2:0), причем победный мяч пермякам провел арендованный у «Зенита» Артем Дзюба. «Арсенал» уступает «Уфе» лишь по дополнительным показателям и, в отличие от предыдущих сезонов в премьер-лиге, не ведет борьбу за выживание.

"Ростов", который зимой возглавил Валерий Карпин, занимает 10-е место, однако зона переходных матчей всего в трех очках. Неделю назад ростовчане неплохо сыграли с «Зенитом» (0:0), создав даже больше моментов, чем один из фаворитов.

В первом круге «Ростов» и «Арсенал» сыграли вничью — 2:2, южан тогда возглавлял Леонид Кучук . Наставник «Арсенала» Миодраг Божович в 2012-14 годах работал в «Ростове», завоевав четыре года назад Кубок России. Ударной силой «Ростова» был арендованный у «Спартака» Дзюба, которого не видел в составе тогдашний наставник красно— белых Валерий Карпин.

Три матча пройдут в апреле

В 19:00 мск начнется матч аутсайдеров — «Анжи» принимает «Тосно». Махачкалинцы занимают предпоследнее место и отстают от соперников на три очка. «Анжи» пропускает больше всех в лиге (42 гола), в пассиве «Тосно» 36 мячей, в первом круге в Санкт-Петербурге команды показали результативный футбол (2:2).

Встреча пройдет в Каспийске на «Анжи-Арене», главный арбитр — Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

23-й тур растянут на целый месяц. Из-за выборов президента России проводить матчи чемпионата страны в воскресенье оказалось невозможным, при этом ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» в четверг проводили свои встречи Лиги Европы. Перенести их встречи на понедельник также было нельзя — из-за стартующих сборов национальных команд.

В итоге матчи «Локомотив» — «Ахмат», ЦСКА — «Амкар» и «Зенит» — «Динамо» состоятся 18 апреля.

После 22 туров в чемпионате России лидирует «Локомотив» — 49 очков. 41 очко у «Спартака» и ЦСКА, 40 очков набрал «Краснодар», 39 — «Зенит».