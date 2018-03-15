В Нововоронеже открыли ледовую арену, построенную при участии Росатома

Соглашение о сотрудничестве правительства Воронежской области и госкорпорации «Росатом» было заключено в 2012 году. В соответствии с документом, сумма дополнительных налоговых отчислений госкорпорации в областной бюджет направляется на развитие Нововоронежа. Строительство ледовой арены «Остальная», начатое в марте 2017 года, велось в рамках данного соглашения. Стоимость строительства и оснащения арены составляет 340,5 миллиона рублей. Сумма софинансирования за счет перераспределения налоговых поступлений госкорпорации «Росатом» в бюджет составила 314,8 миллиона рублей, остальная часть — средства муниципального бюджета.

"Мы, прежде всего, ориентируемся на то, что эта арена будет для жителей города. Это объект не соревновательный, это объект для людей", — сказал на открытии арены временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев

По его словам, в будущем на базе арены могут быть организованы спортивные школы по фигурному катанию и хоккею.

Гусев отметил, что в рамках соглашения о сотрудничестве «Росатома» и Воронежской области за 2013-2017 годы в развитие Нововоронежа вложено более 1 миллиарда рублей.

"С вводом новых объектов, первого блока (энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2)… надеюсь на то, что второй блок (энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2) запустят либо в этом году, либо в следующем году. Конечно, прирост налоговых отчислений будет значительный, это будет помогать и областному бюджету и городу", — добавил Гусев.

Ледовая арена «Остальная» названа в честь хутора Остальный, на территории которого находится нынешний город Нововоронеж.

Сооружение Нововоронежской АЭС-2 в Воронежской области началось в 2007 году по проекту АЭС-2006, в котором впервые в России применена реакторная установка ВВЭР-1200. АЭС-2006 — типовой проект российской атомной станции нового поколения «3+» с улучшенными технико-экономическими показателями. Цель проекта — достижение современных показателей безопасности и надежности при оптимизированных капитальных вложениях на сооружение станции.

Другие новости региона читайте здесь>>