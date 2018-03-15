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В Нововоронеже открыли ледовую арену, построенную при участии Росатома
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В Нововоронеже открыли ледовую арену, построенную при участии Росатома 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
НОВОВОРОНЕЖ, 15 мар — РИА Новости. Ледовая арена «Остальная», построенная в рамках сотрудничества госкорпорации «Росатом» и правительства Воронежской области, открылась в Нововоронеже в четверг.
Соглашение о сотрудничестве правительства Воронежской области и госкорпорации «Росатом» было заключено в 2012 году. В соответствии с документом, сумма дополнительных налоговых отчислений госкорпорации в областной бюджет направляется на развитие Нововоронежа. Строительство ледовой арены «Остальная», начатое в марте 2017 года, велось в рамках данного соглашения. Стоимость строительства и оснащения арены составляет 340,5 миллиона рублей. Сумма софинансирования за счет перераспределения налоговых поступлений госкорпорации «Росатом» в бюджет составила 314,8 миллиона рублей, остальная часть — средства муниципального бюджета.
"Мы, прежде всего, ориентируемся на то, что эта арена будет для жителей города. Это объект не соревновательный, это объект для людей", — сказал на открытии арены временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев.
По его словам, в будущем на базе арены могут быть организованы спортивные школы по фигурному катанию и хоккею.
Гусев отметил, что в рамках соглашения о сотрудничестве «Росатома» и Воронежской области за 2013-2017 годы в развитие Нововоронежа вложено более 1 миллиарда рублей.
"С вводом новых объектов, первого блока (энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2)… надеюсь на то, что второй блок (энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2) запустят либо в этом году, либо в следующем году. Конечно, прирост налоговых отчислений будет значительный, это будет помогать и областному бюджету и городу", — добавил Гусев.
Ледовая арена «Остальная» названа в честь хутора Остальный, на территории которого находится нынешний город Нововоронеж.
Сооружение Нововоронежской АЭС-2 в Воронежской области началось в 2007 году по проекту АЭС-2006, в котором впервые в России применена реакторная установка ВВЭР-1200. АЭС-2006 — типовой проект российской атомной станции нового поколения «3+» с улучшенными технико-экономическими показателями. Цель проекта — достижение современных показателей безопасности и надежности при оптимизированных капитальных вложениях на сооружение станции.
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