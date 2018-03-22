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Иско не исключает своего перехода в «Барселону»
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Иско не исключает своего перехода в «Барселону» 

Soccer News 3 часа назад
Фото: Soccer News
Полузащитник мадридского "Реала" Иско не исключает своего перехода в будущем в каталонскую «Барселону».
По сведениям испанской прессы, 25-летний хавбек остался разочарован в текущем сезоне он не смог закрепить за собой место в стартовом составе своей команды. Вину за это футболист возлагает не только на себя, но и на главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана, который предпочитает ему других игроков. Учитывая бесперспективность возможности стать ключевым элементом в построениях «Реала» при французском специалисте, Иско готов рассмотреть предложения от других клубов, в том числе и от «сине-гранатовых».
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