Кого пригласит в «Авангард» новый президент Максим Сушинский

На нового президента в Омске разве что не молятся. Но есть один нюанс.

Буквально во всех восторженных пассажах, посвящённых смену президента «Авангарда», красной нитью проходит мысль о том, что наконец-то на этой должности будет работать хоккейный человек. Трудно понять, как оценивается эта самая «хоккейность», ведь Владимир Шалаев работал в хоккее с 1988 года, когда стал адвокатом ярославского «Торпедо», тогда как Сушинский после завершения карьеры игрока ушёл с головой в бизнес.

Не стоит переоценивать опыт Сушинского в управлении автосалонами. Ретейл, пусть и достаточно успешный, имеет мало чего общего с профессиональным спортом. Посмотрите на «Адмирал», куда пришёл президент с богатым опытом работы в порту. Пользуясь шаблонными управленческими методами, можно только рассмешить весь хоккейный мир, но точно не построить успешный клуб.

Впрочем, представить, что бывший хоккеист Сушинский будет заставлять травмированных хоккеистов сидеть на арене в режиме офисных работников, трудно. Максим хорошо знаком с порядками в хоккейной команде, но есть большие сомнения, что последние пять лет он плотно следил за КХЛ и, что называется, оставался в теме.

Взять того же Сергея Зиновьева . Тоже бывший хоккеист, не менее успешный бизнесмен, так и не смог войти в роль генерального директора «Кузни». Как только возник спор вокруг Кирилла Семёнова , он принялся нарушать все писаные и неписаные законы КХЛ, после чего проиграл судебный спор юристу Шалаеву.

Сушинский может обойти эти грабли, если окружит себя правильными людьми. И тут надо быть очень осторожным. В Омске любили попрекать Владимира Шалаева тем, что на должности генерального менеджера «Авангарда» трудился его сын. Блат, кумовство — в чём только не обвиняли Владимира Тимофеевича. Новый президент «ястребов» рискует зайти ещё дальше.

Когда даже самый хоккейный человек пропадает с радаров на несколько лет, велика вероятность, что он будет действовать по старинке, оглядываясь на своё славное прошлое. Сушинский не варился в клубах, не контактировал тесно с лигой. Говорят разве что о его более-менее тесных связях с агентом Игорем Парашкиным. В остальном верные и надёжные люди для Максима — это те, кто играл с ним за «Динамо», СКА и всё тот же «Авангард».

В Омске наверняка будут довольны, если легендарная тройка Сушинский — Прокопьев Затонский воссоединится в «Авангарде», но уже в новом качестве. Но в какой роли «ястребам» могут пригодиться многолетние партнёры СУ-33? Дмитрий Затонский живёт в родном Новосибирске и занимается бизнесом, а вот Александр Прокопьев с 2007 года трудится тренером. Правда, не главным, а только ассистентом. И вот уже год он сидит без работы.

В теории, конечно, Затонский мог бы занять должность генерального менеджера «Авангарда», подвинув с этого поста младшего Шалаева. Да только слухи с берегов Иртыша доносят странную информацию о том, что одним из условий ухода Шалаева-отца было сохранение поста для Шалаева-сына. Верится в это, правда, с трудом. На роль генменеджера «Авангарда» сватали Леонида Вайсфельда , но, по нашим данным, всерьёз этот вариант не рассматривается.

Что до Прокопьева, то он может оказаться в Омске наряду с Максимом Соколовым Равилем Якубовым . Со всеми Сушинский долго играл бок о бок, и у всех есть какой-никакой тренерский опыт. Экс-вратарь «Авангарда» нынче работает в питерской «молодёжке», являясь ассистентом главного тренера. Якубов же — помощник Валерия Белова в «Витязе».

Несколько лет назад Равиль Якубов мог сменить Андрея Скабелку на посту главного тренера «Сибири». Тогда не срослось. Опытный менеджер Кирилл Фастовский что-то разглядел в молодом тренере, но не самый удачный отрезок, когда Равиль был и.о. главного тренера «Витязя» после отставки Олега Ореховского , отбросил его далеко назад в рейтинге молодых специалистов.

Если Якубов, Прокопьев или Соколов доедут до Омска, то почти наверняка лишь в качестве рядовых членов тренерского штаба. А ведь Дмитрий Рябыкин — ещё один знаковый для «Авангарда» человек. Рябыкин решением высшего руководства клуба оставался в тренерском штабе, несмотря ни на что. Вряд ли что-то изменится при Сушинском. Тем более что Дмитрий сыграл немалую роль в преображении сибиряков после олимпийской паузы.

Кто возглавит «Авангард»? От того, на кого сделает ставку Сушинский, во многом будет зависеть его дальнейшая карьера как управленца. Нельзя исключать вариант, при котором он рискнёт и доверит вожжи Якубову или тому же Рябыкину. Однако допускать этого Дыбалю нельзя ни в коем случае. Каким бы обширным ни был карт-бланш, предоставленный новому президенту, подобное кумовство стоит выжигать калёным железом.

Всё идёт к тому, что Титова в Омске не будет. Об этом говорят сразу несколько источников. По крайней мере, Герман Михайлович точно не фаворит в этой гонке. Он может стать жертвой новой метлы в омском хоккее, которая, как известно, и метёт по-новому. Для провозглашения эпохи своего имени Сушинскому нужен свой ставленник. Хотя в плей-офф при Титове «Авангард» не испытывал проблем ни с физической формой, ни с бойцовскими качествами, да и стиль игры вполне соответствовал омской философии.

Вот и получается, что всё сводится к двум кандидатурам: Петериса Скудры , который со дня на день может официально покинуть «Торпедо», и Ильи Воробьёва . Оба, что интересно, уже входили в сферу интересов «Авангарда». От первого прежнее руководство омского клуба отказался по не самым хоккейным причинам, а второй принципиально отказался принимать какую-либо команду по ходу сезона.

Современный и гибкий Воробьёв стал бы идеальным вариантом для омского клуба. Он и на нескольких языках разговаривает, и с разными хоккейными школами знаком не понаслышке. Да только объявиться в Омске он сможет только в том случае, если для Сушинского «Авангард» — это серьёзный проект, а не возможность пристроить всех друзей и знакомых.