В Турции НЛО чуть не врезался в пассажирский самолет

В небе над Турцией НЛО едва не столкнулся с самолетом. Свидетелями ЧП стали пассажиры воздушного судна. По словам очевидцев, неопознанный объект внезапно возник над облаками и некоторое время сопровождал самолет, словно пытаясь максимально к нему приблизиться. После этого космический корабль так же внезапно исчез, оставив после себя длинный шлейф.

Пара туристов из Австралии даже смогла заснять происходящее на камеру.

«Супруга решила снять внеземных гостей на камеру, хотя тоже испугалась, заметив их маневры. Возможно, они просто решили показать свои возможности, не желая вредить пассажирам», — цитирует слова шокированного австралийца портал «ДНИ 24».

Роликом уже заинтересовались уфологи. Специалисты отмечают, что на такой высоте воздух кристально чист и прозрачен, что исключает возможность любых оптических иллюзий. А вот рядовые пользователи так и не смогли сойтись в едином мнении относительно снятого объекта.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что во время наблюдений за Солнцем, астрологи заметили рядом с ним появление нескольких НЛО. Сразу после этого светило скрылось из вида на пару мгновений. В этот короткий промежуток времени телескопы, нацеленные на звезду, просто перестали ее фиксировать.

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