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Вячеслава Зайцева сделали почетным гражданином Щелковского района
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Вячеслава Зайцева сделали почетным гражданином Щелковского района 

360tv.ru 10 часов назад
Фото: 360tv.ru
Известный кутюрье Вячеслав Зайцев стал почетным гражданином Щелковского района, где он постоянно живет уже порядка 20 лет. Такое решение приняли местные власти. Церемония прошла в загородном доме‐музее известного модельера.
Памятные фотографии, живопись, графика и знаковые модели одежды — всем этим встречает гостеприимный дом мастера. Усадьба в деревне Каблуково строилась не только как жилое помещение, но и как музей.
15-го  года все оформлял, возил все, монтировал. Сейчас сделал
более-менее. И когда переехал сюда уже, встаю рано утром — спускаюсь вниз и говорю: Боже, как интересно, как будто в кино
каком-то  — Вячеслав Зайцев.
Несмотря на то, что официальный музей Вячеслава Зайцева в районе отсутствует, маэстро моды передал в дар Щелковской художественной галерее ряд графических работ, включая эскизы костюмов, в том числе театральные. А на фетровой фабрике в Щелкове мастер в  годы запустил собственную линию головных уборов из фетра.
Я с галереей еще хочу поработать, подарить еще работы в музей. Потому что здесь людей очень много в Щелкове. Так что имеет смысл показать
— Вячеслав Зайцев.
Несмотря на возраст,
художник-модельер
продолжает работать. Совсем недавно на Неделе высокой моды в Москве Вячеслав Зайцев представил последнюю коллекцию
прет-а-порте
«Ретроспектива». А еще до этого встретился со своим давним другом и коллегой Пьером Карденом.
Пьер Карден для меня личность удивительная. С  65-го  года с ним дружен и очень рад, что имею возможность общаться с ним. Это удивительный человек. Не только строит удивительные интерьеры, дома строит. Все, чего он касается — все прекрасно
— Вячеслав Зайцев.
Еще одна мечта мастера воплотилась в жизнь. Во время последнего показа были представлены 19 образов одежды от молодого щелковского художника Игоря Кривова — приемника Зайцева. Коллекция будет продаваться в фирменных магазинах «Вячеслав Зайцев и художники Кривовы». Сеть магазинов будет открыта в Московской области. Первый из них уже готов к открытию в Железнодорожном.
Для нас главная задача сохранить ту тенденцию и стилистические особенности, то величие, которое создал маэстро. И сделать ее доступной каждому и носибельной
— Игорь Кривов, художник.
И сегодня за заслуги художника руководство городского поселения вручили знак «Почетный гражданин Щелковского района» Вячеславу Зайцеву. Церемония прошла в загородном
доме-музее
известного модельера.
На самом деле — это великая честь. Мы же уже, когда поздравляли его, говорили, что он является Почетным гражданином РФ  — Рушан Махмутов, глава г.п. Щелково.
Уже в ближайшее время Вячеслав Зайцев отправляется в Париж. Там пройдет его закрытый модный показ «Ностальгия по красоте», посвященный
80-летнему
юбилею маэстро. Мастер представит роскошную коллекцию во всем величии русского стиля: от моделей из  павлово-посадских
платков, русских нарядов из индийских шалей до меховых изделий и головных уборов.
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