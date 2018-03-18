Вячеслава Зайцева сделали почетным гражданином Щелковского района 

Известный кутюрье Вячеслав Зайцев стал почетным гражданином Щелковского района, где он постоянно живет уже порядка 20 лет. Такое решение приняли местные власти. Церемония прошла в загородном доме‐музее известного модельера.
Памятные фотографии, живопись, графика и знаковые модели одежды — всем этим встречает гостеприимный дом мастера. Усадьба в деревне Каблуково строилась не только как жилое помещение, но и как музей.
15-го года все оформлял, возил все, монтировал. Сейчас сделал
более-менее. И когда переехал сюда уже, встаю рано утром — спускаюсь вниз и говорю: Боже, как интересно, как будто в кино
каком-то — Вячеслав Зайцев.
Несмотря на то, что официальный музей Вячеслава Зайцева в районе отсутствует, маэстро моды передал в дар Щелковской художественной галерее ряд графических работ, включая эскизы костюмов, в том числе театральные. А на фетровой фабрике в Щелкове мастер в годы запустил собственную линию головных уборов из фетра.
Я с галереей еще хочу поработать, подарить еще работы в музей. Потому что здесь людей очень много в Щелкове. Так что имеет смысл показать
— Вячеслав Зайцев.
Несмотря на возраст,
художник-модельер
продолжает работать. Совсем недавно на Неделе высокой моды в Москве Вячеслав Зайцев представил последнюю коллекцию
прет-а-порте
«Ретроспектива». А еще до этого встретился со своим давним другом и коллегой Пьером Карденом.
Пьер Карден для меня личность удивительная. С 65-го года с ним дружен и очень рад, что имею возможность общаться с ним. Это удивительный человек. Не только строит удивительные интерьеры, дома строит. Все, чего он касается — все прекрасно
— Вячеслав Зайцев.
Еще одна мечта мастера воплотилась в жизнь. Во время последнего показа были представлены 19 образов одежды от молодого щелковского художника Игоря Кривова — приемника Зайцева. Коллекция будет продаваться в фирменных магазинах «Вячеслав Зайцев и художники Кривовы». Сеть магазинов будет открыта в Московской области. Первый из них уже готов к открытию в Железнодорожном.
Для нас главная задача сохранить ту тенденцию и стилистические особенности, то величие, которое создал маэстро. И сделать ее доступной каждому и носибельной
— Игорь Кривов, художник.
И сегодня за заслуги художника руководство городского поселения вручили знак «Почетный гражданин Щелковского района» Вячеславу Зайцеву. Церемония прошла в загородном
доме-музее
известного модельера.
На самом деле — это великая честь. Мы же уже, когда поздравляли его, говорили, что он является Почетным гражданином РФ — Рушан Махмутов, глава г.п. Щелково.
Уже в ближайшее время Вячеслав Зайцев отправляется в Париж. Там пройдет его закрытый модный показ «Ностальгия по красоте», посвященный
80-летнему
юбилею маэстро. Мастер представит роскошную коллекцию во всем величии русского стиля: от моделей из павлово-посадских
платков, русских нарядов из индийских шалей до меховых изделий и головных уборов.