Итоги дня плей-офф КХЛ. 17 марта 2018 года

Только у ЦСКА всё в порядке. Они уже могут потихоньку готовиться к финалу конференции.

«Салават Юлаев» — «Трактор»

Для «Салавата» сегодняшнее поражение стало бы катастрофой. Отыгрываться с 0-2 в серии всегда тяжело, а задача уфимцев осложнялась бы тем, что в обязательном порядке пришлось бы выигрывать две игры в Челябинске. Напомним, что «Нефтехимику» с этой миссией не удалось справиться ни в одной из трёх попыток. Важность встречи в стане хозяев все прекрасно понимали, о чём и свидетельствует ранняя заброшенная шайба. В поединке против «Трактора» это важно вдвойне, поскольку статистика красноречиво говорит, что в поединках плей-офф с участием челябинцев побеждает тот, кто забивает первым. И пусть гости отыгрались, а затем и вовсе вышли вперёд, но впоследствии выиграл тот, кто открыл счёт в матче.

Вновь «Салават» оказывал серьёзное давление на ворота Францоуза, что было довольно предсказуемо в связи не только со счётом в противостоянии, но и игровыми принципами «Трактора». Чеху отводится ключевая роль в системе. Если бы не Павел, до овертайма челябинцы бы сегодня не дотянули. А ведь ещё в ноябре вратарь был недоволен своим положением в клубе, который, по мнению Францоуза, предоставлял ему мало игрового времени. Сейчас страж ворот полностью оправдывает доверие. Однако это означает лишь то, что Францоузу комфортно существовать в условиях, когда соперник постоянно угрожает броском.

Отличительной особенностью «Трактора» становится и то, что есть несколько относительно равных звеньев, которые тянут коллектив вперёд. Если в регулярном чемпионате колоссальная ответственность ложилась на плечи иностранцев, то сейчас им помогает звено Кравцова. Мы не будем говорить о перспективах 18-летнего форварда, лидирующего в списке снайперов плей-офф, но на данный момент Виталий играет шикарно.

Тренерский штаб гостей перед этой серией столкнулся с кадровыми трудностями. Защитники Рясенский и Никитин против «Салавата» не сыграют, и в сегодняшнем матче оборона челябинского клуба трещала по швам. Хотя Анвар Гатиятулин старается не накалять обстановку, понимая, что нет возможностей для ротации. Более того, приходится вызывать игроков из ВХЛ.

Однако не нужно умалять заслуг уфимцев. Все представляли, что должны были показать хозяева. Но оказывать колоссальное давление второй день подряд после семиматчевой серии и сводить удаления к минимуму непросто. Без ошибок не обошлось, и всё же план на игру хоккеисты «Салавата» выполнили. Хозяева победили по делу.

Счёт в серии сравнялся, но всё по-прежнему в руках «Трактора», который имеет преимущество своей площадки. Насколько окажется зыбким это преимущество, узнаем 20 марта.

«Ак Барс» — «Металлург»

В той же ситуации, что и «Салават», оказался после вчерашнего проигрыша «Ак Барс». Вытаскивать себя из топи удаётся не всем умельцам, лучше туда попросту не попадать. Такой же логике следовал и клуб из столицы Татарстана, грамотно проведший второй матч серии.

Отчасти успех связан и с самим оппонентом, который сегодня многое позволял «Ак Барсу». «Металлург» будто был не готов к игре психологически. Вероятно, стояла минимальная задача — выиграть хотя бы один матч. Она была выполнена в первом поединке, забыть успех к следующей игре не всегда получается. И то, что вчера выстрелило, сегодня не сработало. Гости неэффективно распоряжались временем, проводимым в чужой зоне. По такой игре даже сложно выделять кого-то из состава. Зачастую на общем фоне выделяется голкипер, однако Василий Кошечкин тоже не выручил. Да, третий период неплохо провёл Илья Самсонов , о чём заявил и Виктор Козлов на послематчевой пресс-конференции. Но при счёте 4:1 роль голкипера второстепенна.

«Ак Барс» провёл отличный матч, воспользовавшись ошибками противника. Имелся у хозяев резерв в лице Даниса Зарипова , который в отчётном поединке окончательно прибил свой бывший клуб двумя набранными баллами. Вновь «Металлург» был лишён большинства, что тоже является заслугой казанцев. Небольшой ложкой дёгтя в хвалебной бочке станет упоминание Эмиля Гарипова , который вновь мог бы сыграть надёжнее. Однако клуб победил, а потому огрех голкипера на экваторе встречи локально не столь значителен. Если же вратарь по ходу серии не обретёт уверенность, то ещё будет возможность вспомнить об Александре Шарыченкове . Пока же всё идёт к тому, что серия затянется. Счёт противостояния стал равным, команды отправляются в Магнитогорск, где фаворита в битвах не будет.

ЦСКА — «Йокерит»

После очередного игрового дня ЦСКА остался единственной командой, идущей в плей-офф без поражений. Но поступь к финалу конференции уже не такая уверенная, какой она казалась в противостоянии со «Спартаком» . Финны доставляют больше проблем Илье Сорокину . И даже в первом периоде, который обычно проходит с огромным перевесом «армейцев», гости старались действовать на встречных курсах. И было бы крайне интересно, как заиграл бы ЦСКА, если бы «джокеры» использовали свой шанс уже на первой минуте.

Не случилось. Открыли счёт в матче снова хозяева. Возможности были у «Йокерита» сразу после пропущенной шайбы. Наиболее реальный шанс упустил Йормакка. Однако отметим, что в очередной раз финнам практически не позволили выйти на лёд в формате 5 на 4. Лишь ближе к концу две минуты «Йокерит» играл в большинстве, но уже при счёте 2:0.

«Джокеры» нащупали некоторые слабости в обороне «армейцев», несколько раз убегая в отрыв. Но на месте «Йокерита» нужно рассчитывать ещё и на оплошности Ильи Сорокина. А он действовал безупречно, в очередной раз отстояв на ноль. В пяти случаях из шести ЦСКА не пропускал. Поэтому финнам будет сложно выбраться из сложившейся ситуации. Возможно, они прервут победную серию москвичей, но сейчас речь о выходе в следующий раунд даже не ведётся, поскольку без голов нельзя выиграть встречу.

«Армейцы» добыли комфортное преимущество на своей площадке, и теперь должно произойти своего рода чудо, чтобы в следующий раунд вышел «Йокерит».

СКА — «Локомотив»

Вчера отмечалось, что серия завершится со счётом 4-0, если «Локомотив» останется на прежнем уровне. Ярославцы изменились, но хозяева во многом сами виноваты в сегодняшнем поражении.

Семь удалений за два периода — это слишком много. Почти 14 минут из 40 — один штраф «железнодорожники» реализовали досрочно — команда находилась втроём или вчетвером. Во-первых, таким образом коллектив лишается атакующего потенциала. Во-вторых, удаления нарушают игровой баланс: лидеры засиживаются, спецбригады играют слишком долго. Но дело не только в удалениях СКА. Сами «армейцы» имели достаточно времени на реализацию численного преимущества. Беда пришла оттуда, откуда не ждали. Дружина Олега Знарка, превосходно играющая в большинстве, ни одним из предоставленных шансов не воспользовалась.

Хотя даже при этих обстоятельствах «армейцы» могли уйти со льда победителями. Но нужно отдать должное и «Локомотиву», сделавшему несколько перестановок. Перед матчем СМИ делали акцент на том, что Козуна поменял 17-летний Денисенко. И всё же главная перестановка относительно первого поединка заключалась в смене вратарей. В стартовом матче серии основным голкипером был Мурыгин, сегодня в воротах прекрасно отстоял Судницин, сделавший 28 сэйвов. В третьем периоде он несколько раз выручил свою команду. Нет сомнений, что в Ярославле снова место в рамке останется за Александром. Помимо игры голкипера, должно быть ещё что-то, за счёт чего можно победить. «Локомотив» все свои силы бросил на второй период, в котором перебросал соперника 21-6. Этот игровой отрезок и стал ключевым.

Несколько факторов удачно сплелись воедино для «железнодорожников». Но в плей-офф без везения сложно добиться положительного результата. И главное — это то, что некая интрига в противостоянии всё же забрезжила. Хотя фаворитом по-прежнему остаётся СКА, которому достаточно один раз победить в Ярославле, чтобы вернуть себе преимущество своего льда.