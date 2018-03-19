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Андрей Малахов показал семейное фото с женой и сыном
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Андрей Малахов показал семейное фото с женой и сыном 

Letidor.ru 5 часов назад
Фото: tele.ru
В ноябре прошлого года популярный телеведущий Андрей Малахов впервые испытал счастье отцовства: на свет появился его маленький сын. А вчера звездный папа впервые показал публике фотографию с женой и сыном: знаменитое семейство полным составом прибыло к избирательному участку, чтобы выбрать Президента РФ.
На выборы всей семьей!
подписал семейный кадр Андрей Малахов.
«Фото классное! Обожаем вас! Счастья и здоровья вам!», «Красивая пара, очень. Счастья вам», «Молодцы! Патриотизм и любовь к своей Родине надо прививать с пеленок!», «Молодые родители», «Молодцы, и мы вчера на выборы с внуками пошли», — комментируют поклонники шоумена.
Публикация от @malakhov007 18 Мар 2018 в 8:13 PDT  Напомним, Андрей Малахов с 2011 года женат на Наталье Шкулевой — дочери журналиста и издателя Виктора Михайловича Шкулева. Свадьбу влюбленные сыграли в Париже, в Версальском дворце. Первенец пары появился на свет 16 ноября 2017 года, в подмосковном клиническом госпитале «Лапино».
Фото: Instagram
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