Андрей Малахов показал семейное фото с женой и сыном

В ноябре прошлого года популярный телеведущий Андрей Малахов впервые испытал счастье отцовства: на свет появился его маленький сын. А вчера звездный папа впервые показал публике фотографию с женой и сыном: знаменитое семейство полным составом прибыло к избирательному участку, чтобы выбрать Президента РФ.

На выборы всей семьей!

подписал семейный кадр Андрей Малахов.

«Фото классное! Обожаем вас! Счастья и здоровья вам!», «Красивая пара, очень. Счастья вам», «Молодцы! Патриотизм и любовь к своей Родине надо прививать с пеленок!», «Молодые родители», «Молодцы, и мы вчера на выборы с внуками пошли», — комментируют поклонники шоумена.

Публикация от @malakhov007 18 Мар 2018 в 8:13 PDT Напомним, Андрей Малахов с 2011 года женат на Наталье Шкулевой — дочери журналиста и издателя Виктора Михайловича Шкулева . Свадьбу влюбленные сыграли в Париже, в Версальском дворце. Первенец пары появился на свет 16 ноября 2017 года, в подмосковном клиническом госпитале «Лапино».

Фото: Instagram

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«В Контакте» и «Одноклассниках»!