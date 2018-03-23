Черчесов: обсудим с игроками матч с Бразилией и будем срочно что-то менять

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал домашнее поражение от сборной Бразилии (0:3) в товарищеском матче.

«Соглашусь в какой-то степени с тем, что не хватало игрока в штрафной. До последней трети поля доходили, но потом оно «сужается». Не хватало качественного завершения атаки. Что касается тактических просчётов в обороне, то это тот случай, где и мы сами грешили, но и соперник заставлял ошибаться. Класс у них есть.

Если говорить о впечатлениях от игры Глушакова, то игра на игру не приходится. Не самый лучший матч, и мы дали ему сыграть. Но когда устал, мы его поменяли. Что произошло за эти 13 минут, когда забили три гола? За 30 секунд до каждого гола был игрок, готовый выйти на замену. Чувствовали, что не надо упускать инициативу и на пару минут. Тем более в матчах с командами, которые умеют играть в атаке.

По горячим следам не говорили. Потом обсудим с игроками и будем срочно что-то менять.

Что касается того, отличается ли Бразилия от Аргентины, Италии и Бельгии, с которыми мы играли раньше, то у соперника очень хорошего качества игроки. Не помню даже, когда в последний раз проигрывали. Мы настраивались на победу, но соперник в каких-то моментах оказался сильнее. Уровень игры плюс-минус одинаковый с другими командами, но система и ведение игры — разные.