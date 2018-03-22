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Футболисты Камболов, Кузяев и Игнатьев не сыграют с бразильцами
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Футболисты Камболов, Кузяев и Игнатьев не сыграют с бразильцами 

ТАСС 39 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Полузащитники Руслан Камболов, Далер Кузяев и Владислав Игнатьев не примут участия в товарищеском матче сборной России против команды Бразилии. Об этом журналистам сообщил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
В четверг все игроки тренировались в общей группе на стадионе «Лужники», в предыдущие дни Камболов, Кузяев и Игнатьев занимались по индивидуальной программе.
"Все тренировались — сначала была общая [тренировка], легкая часть. Камболова беспокоит ягодица, он к игре не будет готов. Кузяев и Игнатьев радуют нас, но не будем рисковать. Есть пара вопросов по Дзагоеву и Жиркову", — сказал Черчесов.
Товарищеский матч сборных России и Бразилии пройдет 23 марта на стадионе «Лужники».
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