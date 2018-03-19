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Игрок сборной России признался, что никогда не была на свиданиях
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Игрок сборной России признался, что никогда не была на свиданиях 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник "Зенита" и сборной России Далер Кузяев заявил, что у него нет девушки и он никогда не был на свиданиях.
"Ни одного свидания у меня в жизни не было. Дамы сердца, следовательно, тоже нет. Все мои мысли сейчас только о футболе, летом посмотрим. Сейчас в моих планах удачные выступления за «Зенит» и попадание в состав сборной России на чемпионат мира-2018" — заявил футболист во время эфира на странице сборной России ВКонтакте.
Он также рассказал, что преподаватели в университете спрашивают его о «Зените».
"Любимое место в Санкт-Петербурге это дом. В кино могу сходить, ресторан. Посещаю университет, проблем с которым нет. Утром тренировки, а потом иду на пары. Думаю могут появиться проблемы в мае, когда начнется сессия. Учиться — необходимо. Преподаватели также требовательны ко мне, как и ко всем. Спрашивают про «Зенит», почему проиграли", — добавил спортсмен.
Ранее сообщалось, что травмированный Кузяев отправится в расположение сборной России
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