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Кузяев: в составе сборной России есть замена травмированным игрокам
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Кузяев: в составе сборной России есть замена травмированным игрокам 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Далер Кузяев прокомментировал состояние команды, из строя которой из-за тяжелых травм выбыло сразу несколько игроков основного состава. По его мнению, в России есть футболисты, способные заменить травмированных, передает ТАСС.
"В этом году серьезные травмы получили Александр Кокорин, Георгий Джикия и Виктор Васин. Безусловно, это большие потери для нас. Но я думаю, что у нас есть достаточно квалифицированных футболистов, способных их достойно заменить", — цитирует Кузяева пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Джикия, Васин и Кокорин получили повреждения крестообразных связок колена и рискуют пропустить чемпионат мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России.
Ранее защитник "Рубина" и сборной России по футболу Руслан Камболов получил травму мышц бедра на тренировке перед матчем с командой Бразилии, который состоится 23 марта.
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