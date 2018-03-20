Кузяев: в составе сборной России есть замена травмированным игрокам

Полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Далер Кузяев прокомментировал состояние команды, из строя которой из-за тяжелых травм выбыло сразу несколько игроков основного состава. По его мнению, в России есть футболисты, способные заменить травмированных, передает ТАСС

Джикия, Васин и Кокорин получили повреждения крестообразных связок колена и рискуют пропустить чемпионат мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России.