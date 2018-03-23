Сборная России готовится к матчу с Бразилией. 22 марта 2018 года. Обзор дня

Сборная России прошла допинг-контроль, Ибрагимович покидает « Манчестер Юнайтед », в «Амкар» и «Локо» сыграют в Москве — главные события дня.

Черчесов : Камболов, Кузяев и Игнатьев не сыграют с Бразилией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеского матча с Бразилией, который состоится завтра, 23 марта, в Москве, рассказал о ситуации с травмированными игроками команды, а также поделился мыслями о защитной линии. «Сегодня все тренировались только по разминочной части. Камболова два дня мучает ягодичная мышца, он не сыграет. Кузяев и Игнатьев сделали большой шаг вперёд, они почти готовы, но рисковать их здоровьем мы не станем. Есть также пара вопросов по Дзагоеву и Жиркову. Остальные готовы. Собираемся ли использовать связку Гранат — Кудряшов? Да», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов

В ФИФА не комментируют слов британцев, сравнивших ЧМ-2018 с Играми при Гитлере

Представитель ФИФА Колин Смит прокомментировал слова депутата от Лейбористской партии Айана Остина, сравнившего чемпионат мира–2018 в России с Олимпиадой 1936 года в гитлеровской Германии. «Я не буду вовлекаться в политические дискуссии. Я здесь для того, чтобы провести настоящий праздник — чемпионат мира по футболу», — передаёт слова Смита корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов. Ранее Остин заявил, что российское правительство использует чемпионат мира–2018 для пиара, как Германия при Гитлере — Олимпийские игры в 1936 году. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон согласился со словами Остина.

РФПЛ: с нового сезона будет обязательно согласование проведения игры с клубами

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал о нюансах составления календаря на сезон. «Когда игроки приходят после сборных, они находятся не в оптимальном состоянии. Поэтому стыковые матчи просят не ставить сразу. Так же обстоят дела с дерби, например, ЦСКА и »Спартак» . Команды всегда просят не ставить матч между играми в еврокубках. Всегда стараемся сделать календарь так, чтобы у команд было одинаковое количество дней на восстановление. Но всё равно невозможно сделать так, чтобы всех всё устроило. У нас есть программа, вот она думает-думает и всё равно выдаёт, что невозможно. В декабре, например, никто не хочет играть. Хотя в этот раз он был тёплым. А сейчас видим, какие условия в марте… Никто же не говорил, что в это время будет мороз и снег. По рекомендации УЕФА судья матча за час до игры должен измерить температуру и проверить поле. Если две команды согласны, то матч можно отменить. Со следующего сезона это будет обязательно, но так же по согласованию с командами, как это было в матче «Рубин» — «Спартак», где решение было принято в обсуждении», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин

Сборная России в полном составе проходит проверку на допинг

Сборная России в полном составе прошла проверку на допинг. В расположении национальной команды побывали представители ФИФА. «В четверг в 15:20 в расположение сборной России прибыли пять допинг-офицеров ФИФА. Они будут проверять всю команду: смотрят кровь и мочу. Четыре футболиста уже сдали пробы», — написала пресс-служба российской сборной в официальном «твиттере» команды. Накануне сборная России из-за прибытия допинг-инспектора явилась на тренировку с задержкой.

Пике: игроки «Барселоны» и «Реала» в общем чате пишут друг другу только гадости

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике рассказал, о чём переписывается с игроками мадридского «Реала». «Все знают, что футболисты переписываются в общих чатах в WhatsApp. У меня есть один для друзей, другой — для партнёров по „Барселоне“. Но мой любимый чат удивит вас. Ранее в этом сезоне, когда мы опережали „Реал“ на 8-9 очков, я создал чат и пригласил туда игроков сборной Испании, которые выступают за „Барселону“ и мадридцев. Если вы будете читать то, что пишут СМИ, вы подумаете, что мы друг друга ненавидим. Но на самом деле мы довольно неплохо ладим. Мы переписываемся, спорим о тактике, футбольной философии и книгах, которые читаем. Да нет, бросьте, конечно, я шучу! Всё, что мы делаем, — это пишем друг другу дерьмо про „Реал“ и „Барселону“! Это лучшее, что может быть. Мы словно маленькие дети. Сейчас для меня это забавнее всего, потому что наш отрыв от „Реала“ составляет 15 очков. Я стал очень креативным в своих ответах. В прошлом сезоне, когда игроки „Реала“ везде побеждали, они чувствовали себя достаточно комфортно. Они постоянно говорили мне всякие гадости, когда видели меня на сборах Испании. После каждой победы они публиковали в „Инстаграме“ фото из раздевалки. Помните это? Они улыбались, играли мышцами, как Скала, говорили „Hala Madrid!“ и добавляли эмодзи кубков. В этом сезоне настрой другой. Они пишут в „Инстаграме“: „Добыли сегодня 3 очка. Нужно продолжать усердно работать!“ Я отвечаю им в нашей группе: „Парни, почему такие серьёзные?“ Обязательно добавляю эмодзи, которые изображают плач и смех. Я даже придумал нашему чату особое название — „Поздравления“, — написал Пике.

Матч „Амкар“ — „Локомотив“ состоится в Москве на „РЖД Арене“

По решению правления „Амкара“ матч 24-го тура РФПЛ между пермской командой и „Локомотивом“ состоится в Москве на домашнем стадионе „железнодорожников“ — „РЖД Арене“. Игра пройдёт 31 марта и начнётся в 14:00 мск. „Надеемся, что решение будет встречено нашими болельщиками с пониманием. В связи с невозможностью проводить домашние матчи на своём поле руководством клуба было предложено несколько вариантов организации поединка, и именно этот вариант правление сочло оптимальным для „Амкара“ по целому ряду причин.

Во-первых, мы пришли к договорённости с коллегами из столичного клуба относительно финансовой стороны организации матча. „Локомотив“ берёт на себя все расходы по проведению игры, а „Амкар“ получает всю прибыль от билетной программы. С учётом нынешней ситуации в клубе это существенно для „Амкара“. Во-вторых, игра пройдёт на хорошем поле и в истинно футбольной атмосфере. „Амкар“ никогда не оставался в Москве без поддержки наших болельщиков, и мы рассчитываем на то, что голос гостевого сектора арены в Черкизово, который на этот раз фактически станет домашним, поможет нашей команде проявить себя с лучшей стороны.

Для красно-чёрных стало доброй традицией добиваться положительных результатов на лучших стадионах России. Только в текущем сезоне в активе „Амкара“ выездные победы над „Локомотивом“ и „Рубином“, ничьи со „Спартаком“ и „Краснодаром“. Не сомневаемся, что перенос матча на „РЖД Арену“ только добавит нашим футболистам эмоций, что позволит им показать в матче с лидерами чемпионата всё, на что они способны. Ещё раз приносим извинения за доставленные неудобства нашим болельщикам и в первую очередь — обладателям абонементов. В ближайшее время мы сообщим о способах предоставления им компенсации из-за сложившихся форс-мажорных обстоятельств“, — говорится в сообщении на сайте „Амкара“.

»Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Ибрагимовичем

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем. «Все в клубе благодарят Златана за его вклад и желают ему успеха в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы манкунианцев. Ибрагимович перешёл в «МЮ» летом 2016 года из «ПСЖ» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний нападающий провёл только 5 матчей в английской Премьер-лиге. Контракт Ибрагимовича с клубом истекал грядущим летом. Ранее зарубежные СМИ сообщили, что в ближайшее время швед станет игроком «Лос-Анджелес Гэлакси».

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