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Станислав Черчесов назвал состав сборной России на матч с бразильцами
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Станислав Черчесов назвал состав сборной России на матч с бразильцами 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: Вести.Ru
Сборная России по футболу проведет в «Лужниках» контрольный матч со сборной Бразилии. За час до игры главный тренер нашей команды Станислав Черчесов назвал имена игроков, который выйдут в стартовом составе.
С первых минут на поле выйдут Игорь Акинфеев, Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров, Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Денис Глушаков, Александр Самедов, Роман Зобнин, Александр Головин, Алексей Миранчук, Федор Смолов. Обращает внимание наличие в стартовом составе пятерых спартаковцев — Илья Кутепов, Денис Глушаков, Александр Самедов, Дмитрий Комбаров и Роман Зобнин.
У бразильцев матч с первых минут начнут Аллисон, Дани Алвес, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Каземиро, Паулиньо, Фелипе Коутиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Габриэл Жезус. Встреча начнется в 19.00.
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